Ignace strikt jeugdidool DJ Phi Phi voor unieke ‘collab’

Bruggeling Ignace Paepe was in de jaren negentig helemaal in de ban van DJ Phi Phi, een bekende figuur uit de elektronische muziekscene. “Extreme, Cherry Moon, Cirao, At The Villa… Waar Phi Phi ook achter de draaitafels stond, het publiek werd steevast wild”, aldus Ignace, die zijn idool destijds overal volgde en nu, dertig jaar later, ook met hem samenwerkte.

Ignace Paepe (48) is al sinds zijn vijftiende verslingerd aan elektronische muziek en staat zelf ook geregeld achter de decks. Onder zijn DJ-alias Androgyne brengt hij underground techno en acid house, als Ignace Paepe tekent hij voor progressive house en trance. Hij had ook een tijdlang zijn eigen radioshow op Villa Bota. “Progressive house, dat zijn zweverige melodieën met een sterke opbouw en een housebeat eronder. Het tempo ligt meestal ook iets lager dan bij trance: gemiddeld ongeveer 126 bpm (beats per minute, red.)”, legt hij uit.

Samen in de studio

Via zijn radioshow kwam Ignace een tijdje geleden in contact met zijn jeugdidool. “Ik stuurde hem een berichtje en kreeg de dag nadien al antwoord. Niet veel later zat ik samen met DJ Phi Phi in de studio”, glundert hij. Ondertussen verscheen er al een eerste EP’tje – Luminous Waves – op het cultlabel Bonzai. “Bonzai was in de jaren negentig grondlegger van de Belgische house scene, maar is ook vandaag nog toonaangevend. Zo heeft Tomorrowland bijvoorbeeld al jaren een Bonzai Stage”, aldus Ignace, die ondertussen ook al zij aan zij met DJ Phi Phi achter de draaitafels stond. “Voor mij was dat een jongensdroom die uitkwam: ik draai al van mijn zestien jaar. Ik ging in die tijd dikwijls plaatjes shoppen in de USA Import, Music Man Gent , BMC in Mechelen en natuurlijk de legendarische Blitz in Deurne, headquarters van Bonzai in de jaren negentig. DJ Ghost en Yves De Ruyter stonden daar vaak plaatjes te draaien.”

Ignace is vandaag shopmanager bij Green Grown, maar hoopt stiekem dat die collab met zijn jeugdidool deuren opent in de clubwereld. “Phi Phi heeft 22.000 volgers én een populaire podcast (Mouvement Perpétuel, red.). Na veertig jaar – zijn carrière begon in 1985 – brengt hij nog altijd nieuwe muziek uit en blijft zo een van de meest invloedrijke figuren uit de Belgische housescene”, aldus Ignace, die momenteel ook een opleiding event management volgt aan Vives.

Geen smartphones

“Ik droom er immers van om smartphonevrije feestjes te organiseren en zo de ongeremde club vibe van de jaren negentig terug te brengen”, klinkt het. Als late veertiger is Ignace trouwens zelf al een stuk braver dan vroeger. “De wilde jaren liggen achter ons”, knipoogt hij. “Mijn technoplaten hebben twintig jaar bij mijn moeder op de zolder gestaan doordat er andere uitdagingen op mijn pad kwamen. Maar België is een retroland: de elektronische muziek van de nineties doet het vandaag ook weer goed bij de jeugd en de platen die ik thuis staan heb, kunnen ze zeker en vast wel smaken”, besluit Ignace.