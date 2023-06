Ieperse klaroeners coachen Amerikaanse collega’s: “Ze tonen respect voor onze geschiedenis”

De Amerikanen bouwen hun eigen Menenpoort bij het Witte Huis en daar hoort een variant van de Last Post bij. Ze nodigen nu Mathieu Mottrie en twee klaroeners van de Ieperse Last Post Association uit voor raad en daad. In eigen streek worden straks speciale plechtigheden van de Last Post gehouden op aparte locaties in het landschap.

Vanuit Ieper vertrekken maandag Mathieu Mottrie en klaroeners Raf Decombel en Jan Callemein richting New York en Washington voor een inspiratiereis rond de Last Post. Volgend jaar opent president Joe Biden een nieuw nationaal WOI-memoriaal in Pershing Park bij het Witte Huis. Zoals onder de Ieperse Menenpoort willen de Amerikanen er een dagelijkse Last Post voor de Amerikaanse soldaten.

Taps

“Taps is de naam voor hun Last Post”, duidt Mathieu Mottrie, ondervoorzitter van de Last Post Association. “We zijn uitgenodigd om plechtigheden van de Last Post te houden in New York, Washington en Gettysburg. Op vrijdag leggen we een krans neer bij het graf van de onbekende soldaat op Arlington National Cemetery.”

Een eer

“Het is een eer te mogen meewerken aan de opstart van de dagelijkse plechtigheid in Washington”, vervolgt Mottrie. “Hen opleiden? Dat is ook voor ons nog een vraagteken. De Amerikanen tonen alvast respect voor onze geschiedenis: bijna 100 jaar non-stop de Last Post blazen. Ik denk dat het de bedoeling is om onze historie, missie en expertise te delen. Wat drijft ons? Wat zijn onze toekomstdoelen? Hoe organiseren we ons?”

De Last Post Association viert op 2 juli 2023 de 95ste verjaardag van de allereerste Last Post op 2 juli 1928. “We zullen trouwens in september 2024 opnieuw afreizen naar de VS voor het blazen van de Last Post op de officiële opening van het nieuwe memoriaal. We zien het absoluut zitten. Dit zijn unieke gelegenheden om onze missie verder wereldkundig te maken, en een stukje onze stad en streek naar buiten te brengen.”

Filip en Mathilde

In 2018 trok een delegatie van de Last Post Association al eens naar New York voor een speciale plechtigheid, toen in het gezelschap van koning Filip en koningin Mathilde.

“We worden over de hele wereld gevraagd en gingen al blazen in India, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en aan de Arc de Triomphe in Parijs”, somt Mottrie op. “We gaan niet in op alle aanbiedingen, want we zijn geen event dat te pas en te onpas kan ingezet worden. Er moeten wel degelijk grondige redenen zijn om het ook elders te doen. De essentie is nog altijd om dagelijks in Ieper onder de Menenpoort de Last Post te blazen.”

Vlaamse Cultuurprijs

Ook in eigen land wordt de Last Post gewaardeerd. De klaroeners kregen onlangs de Ultima – de Vlaamse Cultuurprijs – toegekend in de categorie roerend en immaterieel erfgoed.

“De Last Post toont aan dat erfgoed emotie is: het geeft een plek aan herdenking en rouw en laat verhalen naar boven komen”, motiveerde jury. “Het biedt mensen verbinding en vertelt een universeel verhaal van hoe we in de wereld willen staan, van loslaten, vastnemen en doorgeven. Dat de klaroenblazers belangeloos, en met een enorme gedrevenheid dit erg betekenisvolle ritueel in stand houden, verdient dan ook alle eer.”

Binnenkort wordt de Last Post op speciale plekken georganiseerd in het landschap van de Westhoek. “Het gaat om vier evocaties, twee dit jaar en twee volgend jaar”, zegt Mottrie. “Tijdens deze bijzondere plechtigheden brengen we ook muziek en verhalen van soldaten.”

Broers gesneuveld

De eerste evocatie vindt plaats op 17 juni om 20.30 uur in het New Zealand Memorial Park in Mesen. De Last Post Association brengt er het verhaal van de broers George en Herman Bollinger. Zij werden geboren in Nieuw-Zeeland en groeiden op in het kleine stadje Omata, net buiten New Plymouth. Tijdens WO I werden George en Herman ingezet in de regio en beide broers zijn er gesneuveld. (TP)