Ieperse hardcoreband Mark My Way kondigt afscheidsoptreden aan: “Onze prioriteiten liggen elders”

Na twaalf jaar valt het doek over de Ieperse hardcoregroep Mark My Way. De tieners van weleer zijn nu volwassenen met andere prioriteiten. “We hebben prachtige zaken bereikt: twee EP’s en twee full albums, internationale shows en bekendheid, meerdere malen op Ieperfest kunnen spelen en een honderdtal shows”, zegt drummer Gillian Coussens. Op zaterdag 28 oktober spelen ze hun afscheidsshow.

Mark My Way bestaat uit drummer Gillian Coussens (28), gitarist Lennert De Clercq (28), gitarist Niek Van De Capelle (29), zanger Lennart Breine (28) en bassist Rutger Vermeulen (27), en zag het levenslicht in 2012. Drie jaar later lanceerden ze hun debuut-EP. ‘Save Our Souls’. In de zomer van 2017 lieten ze hun eerste cd ‘The Big Game’ los op de wereld. 2020 moest de grote doorbraak worden met de release van opvolger ‘Thin The Herd’, maar het wordt hun laatste cd. Onlangs kondigde de groep op sociale media aan dat ze de handdoek in de ring gooien.

“Elf jaar doet iets met een mens”, zegt zanger Lennart. “We zijn begonnen als jonge pagadders in de slaapkamer van Gillian, maar de gastjes die we toen waren zijn we – gelukkig niet meer. Mark My Way is ontstaan als vijf vrienden die vooral plezier wilden halen uit het schrijven van muziek en dat komt meer en meer onder druk te staan door andere prioriteiten in het leven.”

“Het heeft dus niets te maken met vriendschappen die verwateren, maar eerder hoe het leven vooruit gaat”, pikt Gillian in. “Origineel woonden we zo goed als allemaal in of dicht bij Ieper, maar ondertussen blijven enkel ikzelf en Niek over als Ieperlingen, wat repeteren ook moeilijker maakt. Het gebrek aan tijd door andere ambities of focussen maken het natuurlijk niet makkelijk. Corona heeft er helaas bij ons ook serieus ingehakt en dan vooral in de motivatie.”

Afsluiten met een knal

Hun laatste album Thin The Herd kwam uit toen de hele wereld volop in de ban was van de pandemie. “Dat was een album waar we echt trots op waren, en nog altijd zijn, en waar we nog heel wat plannen mee hadden”, zucht Gillian. “Helaas hebben die plannen enkele jaren stof gevangen door de coronamaatregelen en was de motivatie nadien ook wat zoek. Het ging om het maken van plezier en dat halen we enkel nog uit het spelen van shows. Het ‘nieuwe’ was tegen de tijd dat we opnieuw shows konden spelen er wat van af. We merkten dat nieuw materiaal opnemen er niet meer in zat, dus sluiten we liever onze carrière af met een bang dan het een stille dood te doen sterven.”

Toch kijken de bandleden tevreden terug op de elf jaar dat ze samen Mark My Way vormden. “De meesten van ons zijn ondertussen 28 jaar. 11 jaar daarvan zaten we samen in een band, misschien ook wel de meest cruciale jaren waarin je jezelf ontwikkelt”, vervolgt Gillian. “Mark My Way zit in ons DNA en dat zal er blijven inzitten. We hebben prachtige zaken bereikt: twee EP’s en twee full albums op verschillende formats uitgebracht, internationale shows en bekendheid, meerdere malen op Ieperfest kunnen spelen en een honderdtal shows. Maar hoe hard de beslissing ook is, het is een die nodig was. Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten zodat we onze focus op andere zaken kunnen leggen.”

Afscheidsoptreden

Fans van Mark My Way kunnen hen nog een laatste keer aan het werk zien in de Vort’n Vis in Ieper op zaterdag 28 oktober. “Tickets kosten 8 euro en daarvoor krijg je wel een klepper van een affiche, als je het ons vraagt: Attrition, In Clover, Minded Fury, Deconsecrate, Mark My Way en met als headliner Mindwar, die een bom van een plaat ‘Still at War’ uitbracht op het Amerikaanse en zeer gerespecteerde Tripple B record label. Dit is een van dé platen die Belgische hardcore terug op de kaart zet. Het was voor ons belangrijk de line-up te vullen met bands die mee hebben geschreven aan ons verhaal.”