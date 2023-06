Ieperse beiaardier speelt zaterdagnamiddag kattenliederen: “Als eerbetoon voor de EK-winst van de Belgian Cats”

Zaterdag tussen 14 en 15 uur weerklinkt de beiaardmuziek van Ludo Geloen. Hij werkt graag met thema’s en dit keer zijn het toepasselijk kattenliederen ter ere van de EK-winst van de Belgian Cats.

Ludo Geloen (60) is geboren in Dikkebus en woont nu in Ieper. Ludo is actief als directeur van de muziekschool en kunstacademie Poperinge. In zijn vrije tijd vormt muziek eveneens een rode draad. Hij is organist, componist en beiaardier. “Ik speel vaak op zaterdagnamiddag tussen 14 en 15 uur en werk graag met thema’s”, vertelt Ludo, die in 1993 naar de Beiaardschool ging en sinds 1996 beiaardier is in Ieper. “Vorige week speelde ik niet door het rallyweekend, maar de week ervoor stond alles in thema van opera -en balletmuziek.”

Kattenstoet

Nu koos hij voor het thema katten. Deze kattenliederen weerklinken zaterdag vanop het Ieperse Belfort . “Er zijn heel wat bekende liederen uit de Kattenstoet, maar ik ging verder op zoek en kwam onder meer uit bij Memory uit de musical Cats, Everybody wants to be a cat uit The Aristocats, What’s New Pussycat van Burt Bacharach. Dit is ter ere van de Belgian Cats en hun EK-winst. Of ik zelf een basketfanaat ben? Dat is misschien fel uitgedrukt, maar ik heb de halve finale tegen Frankrijk en de finale tegen Spanje wel op de voet gevolgd.”

Actualiteitsgebonden

Repeteren hoeft Ludo niet te doen. “Als ik een melodie en akkoorden heb, dan kan ik er op het moment zelf mee weg. Het is altijd fijn om de beiaard aan de actualiteit te linken. Het zorgt voor positieve reacties op mijn sociale media. De beiaard houdt me trouwens jong, want ik moet telkens 200 trappen bedwingen”, lacht Ludo.

Op verplaatsing

De komende weken zal Ludo nog meer beiaardmuziek spelen en niet alleen in Ieper. “Zondag ga ik naar het Waalse Soignies om op de beiaard te spelen. In juli en augustus speel ik traditioneel een beetje overal. Ik ben lid van de Vlaamse Beiaardvereniging en ook met de West-Vlaamse beiaardiers komen we af en toe samen.”