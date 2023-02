Iepers Kamerkoor lanceert eigen themaconcerten: “Sfeervolle muziek op mooie locatie”

Het Iepers Kamerkoor is in de wolken dat het weer zonder beperkingen kan repeteren én optreden. Wie de koorleden en hun dirigent Dirk Coutigny gemist heeft, kan hen opnieuw aan het werk horen op zaterdag 18 februari, want dan brengen ze met Music for Love een avond vol romantische en poëtische muziek.

De zangers van het Iepers Kamerkoor hebben allemaal een muzikale opleiding gevolgd, horen we van dirigent Dirk. “Ze kunnen dan ook goed overweg met partituren, waardoor we vrij snel nieuwe nummers kunnen aanleren. Zo kunnen we voldoende tijd investeren in de afwerking en interpretatie. We zijn een gemengd koor voor mannen en vrouwen en de leeftijden variëren van 26 tot 72. In het kamerkoor is er enkel nog plaats voor één of twee goede tenoren. Zonder een degelijke muzikale opleiding is het vaak te hoog gegrepen om in ons kamerkoor te zingen.”

“Bovendien moeten de stemmen nog goed bij de kleur van ons koor passen. De tenorstem is geen gemakkelijke stem om in te vullen in een koor. De meeste mannen hebben een baritonstem omdat ze hun stem niet echt oefenen. Als ze dan zangles volgen, kan hun stem soms evolueren naar een tenorstem of een kleurvolle basstem worden. Bij het zingen geldt de regel: oefening baart kunst.”

Minder oude muziek

Wat in 1981 begon met een vrij kleine groep zangers, is na meer dan vier decennia uitgegroeid tot 32 koorleden, vernemen we van dirigent Dirk. “Soms vertellen de koorleden hoeveel kaften met partituren ze thuis staan hebben. Dit is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, want sinds 1981 zijn er koorleden bijgekomen en hebben er soms ook afgehaakt onder andere door te verhuizen. We zingen nu andere werken dan vroeger. Het nieuwe repertoire is zeer divers, maar bevat veel minder oude muziek dan vroeger.”

“Door zelf concerten te organiseren, houden we alles goed betaalbaar”

“In de beginjaren zongen we veel werken uit de renaissance, nu zingen we vooral nieuwe hedendaagse werken. Er zijn vandaag heel veel goede componisten die schitterende koormuziek componeren. Dit heeft ons geïnspireerd om themaconcerten uit te werken, zoals nu rond de liefde. Later op het jaar mogen jullie nog Music for the Night (17 juni), Music for Summer (15 augustus), Music for Eternity (4 november) en Music for Christmas (17 december) verwachten. We proberen ook de jongeren warm te maken voor deze concerten door aan min-20-jarigen slechts 8 euro te vragen per ticket.”

Wedstrijden

Vroeger nam het Iepers Kamerkoor ook deel aan wedstrijden. “Die werden om de vier jaar georganiseerd door de provincie: met een professionele organisatie en een gereputeerde jury. Het was ook mooi meegenomen dat er nadien financiële ondersteuning was voor de beste koren. Dat pad hebben we evenwel intussen verlaten omdat muziekwedstrijden meer en meer ter discussie staan. Als je nu aan wedstrijden wil deelnemen, heb je serieuze kosten en soms lijken het echt wel commerciële organisaties die iets willen verdienen aan ambitieuze koren.”

“Daarom organiseren we nu zelf onze eigen concerten om alles voor onszelf en het publiek betaalbaar te houden. We laten ons steevast door goede musici begeleiden en geven hen de kans om zich voor te stellen aan ons publiek. Voor 18 februari zijn dat Charlotte Vande Ginste op viool en Genevève Gits aan de piano. In Ieper zijn er best wel wat goede locaties waar je mooie optredens kunt organiseren. De rustieke gebouwen van onze stad zijn vaak ideale plaatsen voor sfeervolle concerten, zoals het Vleeshuis voor Music for Love!”

Music for Love op zaterdag 18 februari vanaf 20.15 uur in het Vleeshuis. Tickets kosten 8, 15 of 20 euro en kunnen besteld worden via volgend e-mailadres: ticketsIKK@gmail.com.