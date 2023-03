Iepers duo wint dj-contest in De Fagot

Op zaterdag 10 maart organiseerde het Labadoux Festival een dj-contest in café De Fagot in de Stationsstraat. Na een digitale voorronde – waarin 20 dj’s een online mixtape inzonden – werden er drie finalisten geselecteerd om het live tegen elkaar op te nemen. In een goed gevulde Fagot brachten Morocho Loco, Poelie en Tjua Lotus het beste van zichzelf. Het aanwezige publiek kon stemmen op z’n favoriete kandidaat.

Uiteindelijk ging Morocho Loco nipt met de winst lopen. Het Iepers duo zal op vrijdag 5 mei tussen 18 en 19 uur het nieuwe podium BarBarak openen op het Labadoux Festival. Dit duo heeft een voorliefde voor vintage global grooves. Ze zijn regelmatig te gast in het lokale Kortrijkse circuit (Operatiekwartier, Craterecords, Dudu, deDingen..), een aantal kleinere festivalpodia (Dranouter Festival, Bal-à-Deuse) en zomerbars (Bar Bernard, Congé in het Park). (Patrick D.)