Ieperfest dropt eerste namen voor jubileumeditie in 2024: “Weer op site het Perron en JOC”

Het is nog meer dan zeven maanden wachten, maar toch loste Ieperfest de eerste achttien namen voor de dertigste editie van het hardcore-, punk- en metalfestival. De bedoeling is dat Ieperfest opnieuw plaatsvindt op de site van het Perron en het JOC, maar de officiële toelating van Stad Ieper moeten de organisatoren nog krijgen.

Weak Link, Stiff Meds, Speedway, Slapshot, Show Me The Body, Rixe, Length Of Tme, Judiciary, Gouge Away, Gel, Fuming Mouth, End It, Earth Crisis, Dropdead, Conservative Military Image, The Chisel en Cauldron zijn de eerste achttien namen voor Ieperfest.

Dertigste editie

Het Ieperse hardcore-, punk- en metalfestival is in 2024 al aan zijn dertigste editie toe, een jubileum. “We gaan niet te zot doen, maar we willen er wel iets speciaals van maken”, zegt medeorganisator Davy Bauwen. “We hopen een aantal bands te kunnen strikken die we nog niet gehad hebben en die misschien wel een verwijzing zijn naar het verleden. Bijvoorbeeld Earth Crisis is een band die nog niet op Ieperfest gestaan heeft.”

Headliners

“Tussen de eerste namen staan er wel nog geen headliners. Daar zijn we nog mee bezig. We hopen dat we stelselmatig namen kunnen bekendmaken. Typisch is ook dat sinds de bekendmaking van de eerste namen een heleboel managers en bookers van andere bands contact hebben opgenomen met ons”, vervolgt Davy.

Festivalsite

Nadat het festival twaalf jaar plaatsvond op een festivalweide langs de Poperingseweg, verhuisde Ieperfest dit jaar voor het eerst naar de site van het Perron en het JOC. Normaal is het de bedoeling dat ook volgend jaar die site zal dienst doen als festivalterrein. “Maar daar hebben we nog geen bevestiging van”, vervolgt Davy. “We hopen daar in de eerste weken nieuws van de krijgen. Alles is ingediend bij Stad Ieper. We hopen van wel. Er waren dit jaar geen klachten, dus we gaan er ook vanuit van wel. Maar officieel is het nog niet zeker.”

100 Uren van Vort’n Vis

Wie niet kan wachten, kan op 29 december al terecht in de Vort’n Vis voor een evenement van de organisatie achter Ieperfest. “Tijdens de 100 Uren van de Vortn Vis doen we ook een show met een viertal bands, onder andere Game Changer en Weak Link. En in het weekend 8, 9 en 10 december staan we ook op de de Ieperse kerstmarkt”, besluit Davy Bauwen. (TOGH)