Ieper huldigt Koninklijke Harmonie Ypriana na winst in Europese wedstrijd

Het stadsbestuur van Ieper organiseerde een officiële huldiging voor de koninklijke harmonie Ypriana. De harmonie behaalde op 4 juni 2023 de eerste plaats op het Europees Kampioenschap voor Blaasorkesten in Luxemburg.

De Koninklijke Harmonie Ypriana kaapte in Luxemburg de eerste plaats weg op het derde Europees Kampioenschap voor Blaasorkesten. In de categorie ‘harmonie’ klokte het Ieperse muziekgezelschap af op 94,7 procent.

“Een prachtige bekroning van het harde werk dat de muzikanten de voorbije weken en maanden verzetten. De eerste plaats van harmonie Ypriana op het EK is een prestatie van formaat”, vertelt Schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “We zijn dan ook enorm trots. Met deze huldiging willen we onze waardering uitspreken voor hun inzet en passie voor muziek.”

Muzikale topprestatie

“Begin juni trokken we met ongeveer 80 muzikanten naar de indrukwekkende concertzaal van de Philharmonie de Luxemburg, waar een internationale jury ons beoordeelde op onze technische kwaliteiten én onze muzikaliteit”, aldus voorzitter Klaas Coulembier.

“De jury kon onze manier van muziek maken duidelijk erg smaken, want we kregen de hoogste van het hele concours. Bij de individuele scores van de juryleden zagen we zelfs uitschieters tot 97 procent. Het resultaat op dit internationaal concours was voor Ypriana opnieuw een hoogtepunt. Die top bereiken bestond niet alleen uit het vele studiewerk en de repetities in de weken en maanden voor het concours, maar is eigenlijk een permanente opdracht binnen onze vereniging.

“Na de veel te lange gedwongen onderbreking tijdens de coronacrisis hadden we besloten om over een periode van twee jaar ons artistiek niveau stelselmatig op te krikken, met het concours in Luxemburg als ijkpunt. Met onze meer dan 80 gemotiveerde muzikanten hebben we een sterke ploeg. Ons bestuur levert uitstekend werk om van Ypriana een bloeiende vereniging te blijven maken, en onze dirigent inspireert en motiveert ons na meer dan 30 jaar nog elke week alsof het zijn eerste keer is.”