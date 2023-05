Iedereen wil feesten met Goldband, Goose en Arsenal: eerste festivaldag van Cactusfestival in Brugge is nu al uitverkocht

Voor het eerst in de geschiedenis van het Cactusfestival is een festivaldag al twee maanden voor het evenement in het Brugse Minnewaterpark uitverkocht. Directeur Patrick Keersebilck bevestigt dat er voor vrijdag geen dagtickets meer zijn. Ook de combitickets voor drie festivaldagen zijn al de deur uit.

Op 7, 8 en 9 juli is het Cactusfestival in Brugge aan z’n veertigste editie toe. De voorverkoop loopt als een trein. Alle 9.000 tickets voor vrijdag 7 juli zijn de deur uit. Volgens Patrick Keersebilck is de ticketverkoop in de geschiedenis van het festival nog nooit zo goed verlopen: “Ook de andere dagen zitten qua verkoop een stuk boven de cijfers van andere jaren.”

Jubileumparty

Er zijn enkel nog één- en meerdaagse tickets voor zaterdag en zondag beschikbaar. Waaraan is die uitstekende voorverkoop te danken? Patrick Keersebilck: “De vrijdag wordt naar aanleiding van onze jubileumeditie met bands als Goldband, Goose en Arsenal een dag in party atmosfeer en blijkbaar hebben veel mensen daar zin in.”

De rest van de affiche? Op zaterdag en zondag tref je in het Brugse Minnewaterpark The Libertines, Tamino, Róisín Murphy, The Vaccines, Madrugada, Kurt Vile & The Violators, Kim Gordon en Merol. Met bands als Aili, Tsar B, Slow Crush en Shame zet Cactusfestival ook bewust in op nieuw, aankomend talent uit binnen- en buitenland.

Affiche compleet

Recent voegde de organisatie ook Loverman als laatste naam aan dit lijstje toe. De eigenzinnige singer-songwriter, het alter ego van James de Graef die eerder al z’n sporen verdiende bij de band SHHT, opent het festival op zaterdag 8 juli in stijl én vol emotie.

Info: www.cactusfestival.be