‘Iedereen Danst’ op Iedereen Klassiek in Brugge

Nog de hele dag is Brugge the place to be voor liefhebbers van klassieke muziek. Intussen al voor de tiende keer organiseert radiozender Klara samen met het Concertgebouw en tal van andere culturele partners ‘Iedereen Klassiek’.

Uiteraard vinden er bij Iedereen Klassiek heel wat opvoeringen met klassieke muziek plaats in het Brugse Concertgebouw, met onder meer een orgelconcert, een BachPlus-voorstelling en een afsluitend concert van Brussels Philarmonic. In het Concertgebouw vind je ook een fotohoek in het thema van klassieke muziek en je kunt er deelnemen aan een auditieve ontdekkingstocht.

Ook in straten en op pleinen

Maar ook in de Brugse straten en op de pleinen is er klassieke muziek aanwezig. Zo vond op de Markt voor de derde keer Iedereen Danst plaats in het kader van Iedereen Klassiek. Choreografe Zoë Demoustier leerde er het toch wel massaal opgekomen publiek een leuke en eenvoudige choreografie aan om te dansen op Johannes Brahms’ Hongaarse Dans nr. 5. Zoë Demoustier is choreograaf onder de vleugels van Ultima Vez en geeft workshops in binnen- en buitenland. Als ambassadeur voor Dag van de Dans werkt ze onder het motto ‘dans is voor, door en met iedereen’. Ze koos voor die bewuste compositie van Brahms omdat die ‘veel energie en drive’ bevat.

Ook stadsbeiaardier Wim Berteloot werkt mee aan Iedereen Klassiek. Op de beiaard in het Belfort gaf hij een concert dat perfect te beluisteren is op de Markt. “Speciaal voor Iedereen Klassiek bundel ik mijn lievelingswerken in een langer concert. Naast klassieke kleppers als Vivaldi, Bach en Rachmaninov sluipt er ook een Ennio Morricone binnen in de setlist. De 47 klokken van onze beiaard maken er een feest voor het oor van!”, liet Wim Berteloot weten.

Modeshow

Er vond overigens een modeshow plaats met een ‘catwalk’ tussen ‘t Zand en de Markt waarop 40 modellen van een 20-tal Brugse handelszaken de nieuwe herfstcollecties showen op de tonen van live gespeelde klassieke muziek.