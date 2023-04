Icarus stelt debuutalbum zondag voor in De Traagheid

Tien jaar geleden ontstond de band Icarus uit een experimentele samenwerking tussen enkele schoolkameraden. Intussen is er het debuutalbum ‘Verstrooid’, dat nu op de wereld wordt losgelaten. “Een compilatie van enkele van onze favoriete nummers.”

Icarus, dat zijn Jaron Roose en Bram Vandekerckhove op de gitaar, Siebe Duthoit op de trompet, Tore Snauwaert op cello en bas, Cedric Demeulemeester aan de drums en Sean Ghesquière verzorgt de vocals. De bandleden zaten allemaal op de schoolbanken in De Bron in Tielt, of volgden de cursus kampleiding bij Kazou.

“In eerste instantie waren het vooral Sean en ik die wat experimenteerden en zo goesting kregen in een muzikaal avontuur”, legt Jaron uit. Ze spraken Siebe en Tore aan en gingen dingen uitproberen in de muziekschool. “We vormden meteen een unieke bezetting van enerzijds de klassieke rockband en daarnaast een trompet en cello. Bram hoorde ons bezig en was ervan overtuigd dat het met hem erbij nóg beter zou klinken. Een drummer kon natuurlijk ook niet ontbreken, wilden we in de maat blijven spelen.”

Het eerste optreden van Icarus vond plaats in Jeugdhuis Jester in Ruiselede. “Er was zo weinig plaats, dat drum en drummer naast het podium moesten”, blikt Jaron terug. “Ook onze eerste keer op de Tieltse feesten blijft ons bij, net als het bombolle Chapter One in Gent, het voorprogramma van Big One in de Europahal, een bloedhete Bandcave en een show onder de toren van de basiliek op de rockrally van Dadizele. Maar ook een optreden tussen vele metalbands in Club 77 en de openingsavond van Rnaar staan in ons geheugen gegrift. Tijdens een optreden in Zwevezele zullen we onze backstage-ervaring met Sam Gooris nooit vergeten, maar vooral Rock Becky ligt ons na aan het hart. We verloren met Becky een fantastische vriendin, een verlies dat herdacht wordt op haar eigen festivalletje.”

Verstrooid

Doorheen de jaren creëerde Icarus een eigen sound en stijl. “Die sinds de beginjaren wel onmiskenbaar geëvolueerd is. Intussen brengen we een mix van zowel ‘happy-sad’ popmuziek als muziek die eerder doet denken aan post-rock en melancholie. Dat hoor je ook op ons debuutalbum ‘Verstrooid’. De titel verwijst naar het feit dat we onze nummers zonder een duidelijk vooraf aangegeven richting uitwerken, een werkwijze die ons op het lijf geschreven blijkt. Het is een compilatie geworden van onze favoriete nummers die zijn meegedragen door de jaren heen. Dat zijn vaak eerder folky popsongs die later werden aangevuld met meer experimentele nummers, zonder onze originele sound te vergeten.”

Op het album staan ook enkele tracks met een bijzonder verhaal. “Muts schreven we tijdens een repetitie in De Mutse, Idiote idealen is een nummer dat van een melodramatische ballade uitgegroeid is tot een krachtig nummer, Wolfman is een Icarus-klassieker die steeds meegedragen werd naar podia en natuurlijk is er de titeltrack Verstrooid, waar we toch wel trots op zijn.” (LDW)

De albumvoorstelling vindt op zondag 16 april plaats in De Traagheid. Deuren om 19 uur, concert om 20 uur. Reserveren is verplicht. Meer info op de Facebook-pagina van Icarus.