Ibe Verbeke uit Ieper, alias Fly, droomt van een carrière als rapper: “Volop bezig aan tweede album”

Al sinds zijn 17de jaagt Ibe Verbeke (22) zijn grote droom na om een succesvolle rapper te worden. Onder de naam Fly deed hij al mee aan Humo’s Rock Rally en bracht hij al het album Prequel uit, maar corona riep zijn steile ambities een halt toe. Op Streekgenot op Straat pikte hij voor het eerst weer de draad op. “Ik heb vooral heel veel goesting”, zegt de Ieperling.

Ibe Verbeke (22) is geboren en getogen in Ieper. Zijn middelbaar deed hij in het Lyceum en het College. Nu is hij net afgestudeerd als bachelor in de informatica. Roel Verbeke en Els Trioen zijn z’n ouders en hij heeft nog twee jongere broers: Briek en Mats.

Op de nationale feestdag stond hij onder zijn artiestennaam Fly op het podium van Streekgenot op Straat in de Elverdingestraat. “Vroeger heb ik nog andere alter ego’s gehad als Fly, maar dat waren soms te moeilijke namen”, vertelt hij.

“Fly vond ik een leuk woord waar er verschillende leuke betekenissen aan gegeven kunnen worden, zeker in het Engels. Iedereen wil kunnen vliegen, maar dan heb je ook uitdrukkingen als ‘feeling fly’ en ‘looking fly’. Ik vond dat gewoon tof en het is gemakkelijk om te onthouden en op te zoeken. Ik heb nog niemand tegengekomen die het na één keer vergeten was.”

Minimalisme

Al vijf jaar versmelt Ibe zijn Engelstalige teksten met zelfgemaakte beats. “In 2017 ben ik gestart. In het begin van het zesde middelbaar begon ik met wat beats en teksten te maken, maar in 2020 zet ik een eerste grote stap door mee te doen aan Humo’s Rock Rally en een cd te maken. Ik ben iemand die houdt van minimalisme. De stem is het belangrijkste instrument. Ik probeer dan ook beats te maken die mijn teksten ondersteunen, daar moeten niet te veel toeters en bellen aan hangen, al mag het altijd wel catchy zijn.”

Zijn eerste album gaf Ibe de naam Prequel. “Ik moest iets releasen, anders dacht ik dat ik niet meer zou kunnen groeien. Toen het album af was, wist ik niet of dit wel de sound is die ik echt wil vertegenwoordigen. Daarom: dit is mijn prequel, de voorgeschiedenis. Ik ben nu bezig met mijn tweede album, dat zou dan al meer mijn eigen stijl zijn en echt mijn debuutplaat betekenen.”

Hoofdfiguur

Op de cd staan nummers met titels als Jordans, Something’s in the water en Dumbledore. “De teksten zijn heel autobiografisch. Je hoort ook een groot verschil tussen de nummers die ik maakte toen ik 17 was en wat ik nu doe. Dat gaat over mijn zelfvertrouwen, dingen die voorvallen op school, ex-vriendinnetjes… Ik ben wel de hoofdfiguur. Het zijn niet de stereotype stoere teksten, want dat is niet wie ik ben. Mijn album kwam trouwens uit op 13 maart 2020, de eerste dag van de allereerste coronalockdown. Helaas kon ik daardoor de plaat niet verzilveren in de vorm van optredens, maar anderzijds had corona voor mij ook voordelen, want iedereen zat thuis en kon luisteren naar mijn plaat.”

Het optreden van Fly op Streekgenot op Straat was dan ook het eerste in meer dan twee jaar. “Ik heb vooral heel veel goesting. Ik ben ook wel ambitieus. Belangrijk voor mij is dat ik onafhankelijk kan blijven. Dan wil ik nog groeien tot welke hoogte het maar kan. Ik heb niet zo veel zin om vast te hangen aan een label omdat ik vrijheid nodig heb, zeker ook omdat ik alles zelf kan producen. Voorlopig ben ik vooral bezig met werken aan mijn tweede cd en zijn er geen nieuwe optredens in het verschiet, maar boekingen zijn natuurlijk altijd welkom.”

(TG)