Hype-O-Dream 2022 sluit succesvol af

In Waregem waren er vrijdag en zaterdag maar liefst 25.000 bezoekers op de been voor Hype-O-Dream. Het voorspelde weer zorgde voor een uitgelaten sfeer na jaren van stilstand door corona. Met maar liefst zes podia was er voor elk wat wils.

Het waren dan ook hoogdagen voor de stad en met een extra camping voor het festival kregen bezoekers ook de kans om te overnachten en zo het volledige evenement stressloos mee te pikken. Ook buutbewoners bezoeken al graag eens die camping. “Ik woon hier slechts een straat verder, maar besloot toch om op de camping te overnachten om de sfeer op te snuiven. We kijken vooral uit naar Willy Somers, maar ook naar de andere artiesten”, weet Emile Steelandt, die met twee vriendinnen aanwezig is.

De camping werd trouwens voorzien van alle luxe zoals een foodtruck, warme douches, sanitair en de mogelijkheid om te sporten en te barbecueën. “De vraag naar de camping was groot en we willen inzetten op comfort voor de bezoekers. Dan steken we graag een tandje bij”, klinkt het bij de organisatie.

Festivalgangers uit Londen

Dat het niet enkel streekgenoten zijn die het festival ontdekken, weten de organisatoren al langer. Dat Londen ook het evenement kent, wisten ze wellicht nog niet. Tot nu: “Onze vriendin Valentine is speciaal afgekomen uit Londen voor het evenement. De echtgenoten blijven thuis om voor de kinderen te zorgen zodat wij goed kunnen feesten”, klinkt het bij Eline Demeulemeester. “Ik heb nog geen enkele editie gemist en kijk nu vooral uit naar Get Ready en Metejoor. Alleen jammer dat de tattooshop van de vorige keer er niet meer is.”

Valentine Cool, Camille De Schaepmeester, Ann-Gaelle Mahieu, Eline Demeulemeester, Ines Vermeersch en Laura Vanmaelckebeke. © TV

Op het terrein zelf konden de bezoekers zich naast muziek ook vermaken in de relaxcorner of genieten van een waterpijp op originele wijze. “We konden hier ook tafelvoetballen of gewoon relaxen. Ideaal om eens af te koelen bij deze zomerse temperaturen. Mocht er nu nog ergens een koude douche te vinden zijn, dan sprong ik er direct onder”, lacht Lucas Gilde ons toe.

Afsluiten doet het evenement gestaag met een potje vuurwerk rond 1 uur.