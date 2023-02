Huiswerk voor Kortrijks metalfestival Alcatraz is af: met ELECTRIC CALLBOY is affiche compleet

De affiche voor de vijftiende editie van het Kortrijkse metalfestival Alcatraz is compleet. Met de Duitse band ELECTRIC CALLBOY werd de derde en laatste headliner bekendgemaakt. De groep zal het festival op zondag 13 augustus afsluiten.

Het metalfestival Alcatraz gaat voor de vijftiende keer door dit jaar. Ook in 2023 vindt het festival plaats op de terreinen naast Sport Campus Lange Munte, dit keer van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus. Met POWERWOLF en KK’s Priest stonden al twee grote namen op het Prison-podium, nu is daar met ELECTRIC CALLBOY een derde headliner aan toegevoegd. Ook vorig jaar stond de Duitse band op Alcatraz. “Het is een controversiële keuze, en daarom doen we het ook”, klinkt het bij de organisatie. “Alcatraz is al jaren een festival dat al eens buiten de lijntjes durft kleuren. ELECTRIC CALLBOY tekende vorig jaar in die ziedende hitte voor het grootste feestje op de Lange Munte. Duizenden dansende mensen zorgden voor de grootste stofwolk die ooit uit de Kortrijkse grond is gestampt.”

Electronicore

ELECTRIC CALLBOY is zowat de verpersoonlijking van het alsmaar populairder wordende electronicore-genre. De band is al actief sinds 2010 en heette oorspronkelijk Eskimo Callboy, tot dat plots niet meer mocht en de Eskimo plaats moest ruimen voor Electric.

Toeval of niet, maar pas daarna schoot hun bekendheid echt als een komeet de lucht in. Of misschien heeft het ook wel te maken met de komst van frontman Sallach in 2020. Hij schoof mee aan de schrijftafel en zong ‘Hypa Hypa’, ondertussen goed voor pakweg 30 miljoen streams, de eeuwigheid in.

De organisatie laat verder weten dat WOLVES IN THE THRONE ROOM en WHITECHAPEL hun optreden deze zomer hebben moeten annuleren. Ze worden vervangen door respectievelijk GAAHLS WYRD en SODOM.