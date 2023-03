Houtlandse Benjamins organiseren Vriendjesdag en vieren hun tiende verjaardag

Op zondag 12 maart organiseert het orkest De Houtlandse Benjamins zijn jaarlijkse Vriendjesdag. Die staat in het teken van het motiveren van jonge muzikanten om met het gezelschap kennis te maken en eventueel toe te treden.

“Het spelen in een orkest geeft een nieuw inzicht in het musiceren”, zegt pr-verantwoordelijke Emma Snauwaert. “Daarnaast is het ook gewoon prettig om met andere jongens en meisjes samen te zijn.”

Repetitie en hotdogs

De Vriendjesdag start om 10 uur in lokaal Centrum aan de Beerstraat met een kennismaking. Daarna is er een repetitie gepland onder de leiding van Jasmien Vandewalle, de vaste dirigent van de Houtlandse Benjamins. Vervolgens worden er samen hotdogs gegeten en is er nog een spelnamiddag voorzien tot omstreeks 15 uur. Uiteraard wordt er gehoopt op een grote opkomst. De leden van het orkest worden aangespoord om een kandidaat-lid mee te brengen. Drempelvrees is alvast totaal niet nodig.

Tienjarig bestaan

Op zaterdag 13 mei om 19 uur hebben de Houtlandse Benjamins iets te vieren: hun tiende verjaardag. “Er werden in dat decennium mooie concerten gebracht en knappe prestaties geleverd”, zegt Emma. “Daar hoort een feestje bij. Wat er precies te gebeuren staat, ligt nog niet helemaal vast. Maar het wordt zonder enige twijfel een heel mooie en deugddoende verjaardag.”

(JS)