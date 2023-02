Hooverphonic komt naar Grensrock

Het gratis stadsfestival Grensrock heeft een eerste naam gelost voor de editie van Grensrock 2023. Het is meteen een klepper van formaat geworden: de Belgische popgroep Hooverphonic.

De band van Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts zal op zaterdag 24 juni op het podium in Park Ter Walle staan.

Dat de eerste naam gelost wordt tijdens de ‘Week van de Belgische Muziek’ is geen toeval. “Want één ding kunnen we al verklappen. Tijdens Grensrock komen enkel Belgische bands aan bod!”, licht de festivalorganisatie een tip van de sluier. “De komende weken zal iedere zaterdag en woensdag een nieuwe naam gelost worden. Hou onze socials dus zeker in de gaten”, klinkt het nog.

Grensrock vindt dit jaar plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni in Park Ter Walle in Menen.