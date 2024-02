Hoeveschuur Hoeve Vandewalle loopt vol voor Moose Bleus

Vzw Octaaf bestaat inmiddels vier jaar en organiseerde afgelopen zaterdag opnieuw een bluesavond in hoeve Vandewalle in Kuurne.

Onder het genot van biertjes van Brouwerij ’t Verzet trapte Little Legs and His Biscuit Tin Boogie System uit Doornik het evenement af. De sfeer zat er meteen goed in. Toen Marino Noppe en Maxwell Street Band het overnamen, was het feest compleet.

De Franse band uit Nantes, Freaky Buds, was de kers op de taart.

Hoeve Vandewalle zat afgeladen vol, en hoewel dansen alleen vooraan bij het podium mogelijk was, gebeurde dit met onverminderde passie.

Stuwende krachten achter Moose Blues zijn Tom Claerbout, Staf Pinoy, Sander Vercruysse en Thomas Vanmarcke. (BRU)