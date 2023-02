Hoera! Er zit weer leven in de Elpee, ook in Kortrijk: “Altijd in vinyl blijven geloven”

Op 12 februari heeft in Kortrijk Xpo de 48ste Internationale Platenbeurs plaats, een organisatie van Kdx FAIRS én een hoogdag voor topverdelers, particulieren en verzamelaars. Ook in Kortrijk heeft de beurs weerklank, al is niet iedereen even enthousiast. Maar hoe is het eigenlijk met het Kortrijkse ‘elpeelandschap’ gesteld? Wij gingen langs bij drie platenzaken in het Kortrijkse.

Echt veel platenzaken zijn er niet meer in Kortrijk. Van 1960 tot 1990 was dat wel het geval. Denk maar aan onder meer Musica, Maison Bleu, Billboard, Wienerdroom, Musikladen en Free Record Shop. Een tijd geleden sloten ook nieuwkomers Rays, dat naast vinyl ook snoep en strips verkocht, Komma In De Lucht en GTO Distroy.

Dé blijver in Kortrijk was Popcenter, het icoon van de Kortrijkse regio en ver daarbuiten, van 1972 tot 2018. Eigenaar Jacques Merlevede was een oude rot in het vak die meer dan 45 jaar achter de toog van een recordstore stond, eerst in onder meer de Burgemeester Reynaertstraat en later in de Kleine Sint-Jansstraat. Jacques en zijn vrouw namen vijf jaar geleden afscheid van hun zaak. Het koppel had daarbij één gouden tip voor beginners: specialiseren is overleven. In Popcenter vond je cd’s en platen van hardrock-bands in de brede zin van het woord.

Uit heel Europa

Maar de tijd van de elpee lijkt opnieuw daar. In Kortrijk zijn er opnieuw enkele goed draaiende platenzaken, en ook de platenbeurs in Kortrijk Xpo is jaarlijks een hoogmis voor de elpeeliefhebber. Het evenement lokt jaarlijks duizenden toeschouwers. “We mikken toch op enkele duizenden bezoekers”, zegt Thomas Hoebus van dipro events/Kdx FAIRS. “Vorig jaar was het een overrompeling. We presenteren een brede mix van bijna alle muziekgenres: techno, rock, house, pop, indie, soul, disco, metal, funk, d&b, hiphop, dance, noem maar op.”

“Vinylplaten, cds, promotiemateriaal, buitenlandse uitgaven, fanclubmemorabilia, picture discs, dvd’s met films en muziek, posters, T-shirts van artiesten. Elke muziekliefhebber zal er zeker zijn slag slaan. De platenbeurzen zijn immers de kans om voor een prikje platen en cd’s op de kop te tikken. Maar ook de cratedigger die meer zoekt kan er de knapste verzamelstukken of net die onvindbare LP boven water halen. Standhouders uit heel Europa brengen immers hun beste spullen mee.”

Van K3 tot plop

Vinyl lijkt dus opnieuw in de lift te zitten. Dat beamen ook de Kortrijkse zaakvoerders Tom De Geeter van platenzaak Crate, Hans Verbeke van Gen. X en Bruno Houyet van The Vinyl Corner.

Hans Verbeke, uitbater van Gen X. © KDS

Hans Verbeke, die mee aan de wieg stond van de West-Vlaamse punkscene met zijn band Liar, opende in volle coronaperiode in de Veldstraat de platenwinkel FX7Records. “Mensen verklaarden mij zot toen ik ermee begon, maar ik zette door.” Later verhuisde Hans naar de Lekkerbeetstraat 3 waar hij in een deel van Dojo Market van Hélène Muylle zijn recordstore Gen. X opende.

“Mijn ambitie was om tot 10.000 platen aan te bieden, enkel vinyl, ik wil niets anders”, zegt Hans. “Ik ga zeker naar de platenbeurs, ik ben er ook een standhouder en heb hier nog een pak pareltjes die de deur uit moeten. Ik ben gespecialiseerd in punk, metal en hardcore, dat aanbod daarvan is niet zo groot. En verder van rock over pop tot reggae, new wave, disco, indie rock.” Volgens Hans is het ongelooflijk dat vinyl weer heropleeft. “Je vindt nu alles op plaat, van bijvoorbeeld K3 tot Plop. Ik stopte nooit met lp’s te kopen, maar nu is er opnieuw een groot aanbod. Ik heb altijd in vinyl geloofd.”

Bruno Houyet (The Vinyl Corner). © KDS

The Vinyl Corner aan het Conservatoriumplein is een buitenbeentje in Kortrijk. De zaak maakt deel uit van het stadscafé Pand. A dat op zijn beurt deel uitmaakt van het vernieuwde Conservatorium. Bruno Houyet runt de zaak. “Ik ben zelfstandig zaakvoerder en gespecialiseerd in soul, jazz, funk, hiphop en reggae en ik heb ook een ruim assortiment soundtracks. Ik verkoop ook platen aan verminderde prijs of duurdere tweedehandsplaten. Ik probeer via de zaak ook lokale bandjes te steunen”, vertelt Bruno.

“Ik ga misschien een kijkje gaan nemen, maar zou niet speciaal naar de platenbeurs gaan. Ik ben niet bepaald op zoek naar exclusieve gadgets, prullaria of zeldzame collectoritems. Er zijn veel dezelfde standhouders met goede items voor de beginners maar niet voor gevorderden. Mij interesseert de muziek op zich die hier ook op aanvraag kan gedraaid worden. Muziek is voor mij een passie, hoe meer kennis je verzamelt hoe langer je er meer wil.”

Vinyl en een praatje

Tom De Geeter is een illustrator, muzikant, grafisch ontwerper en webdesigner. Sinds 2020 is hij ook eigenaar en zaakvoerder van platenwinkel Crate Records & Drinks aan het Overbekeplein 6. “We zijn een beetje gespecialiseerd in alles wat met draaitafels te maken heeft en hebben ook een assortiment muziek-gerelateerde boeken en spelletjes en een webshop. Alles komt hier samen, muziek, dj, grafiek en platen en boeken”, aldus Tom.

“Mensen, muziek en platen boeien mij enorm, maar niet op zoek naar onvindbare elpees”

“Het is een vinylwinkel waar we tijd maken voor een praatje over al dan niet muziek of het leven: een wisselwerking tussen een pak vaste klanten en muziekliefhebbers, interesse tonen, luisteren en info geven.” Tom is niet van plan om naar de platenbeurs te gaan. “Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom ik zou gaan en wat ik daar dan zou gaan doen. (lacht) Dit hier is mijn ding, ik werk 6 dagen op 7. Mensen, muziek en platen boeien mij enorm, maar ik ben niet op zoek naar speciale items en onvindbare vinylplaten.”

(PVH/foto KDS)