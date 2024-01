Hoe lang wordt het langste lied ooit? Zangeres Katrien Verfaillie trekt samen met KW van dorp naar dorp voor unieke estafette

In coronatijden werd ze beroemd met haar lied ‘Kunnik nemi na joen komn’, dit jaar trekt zangeres Katrien Verfaillie door de hele provincie om samen met alle dorpen, steden en gemeenten die willen meedoen telkens een strofe toe te voegen en zo het langste lied ooit te creëren. Ze begint haar muzikale ronde in haar eigen dorp Stavele, op 2 februari.

Katrien Verfaillie (47) is onderwijzeres van opleiding en gaf vijftien jaar les. Maar ze ademt muziek. Enkele jaren muziekschool met notenleer en de basis van piano volstonden om een selfmade muzikante te worden.

“Als opgroeiend meisje zat er altijd muziek in mijn hoofd”, vertelt Katrien, op bezoek bij haar moeder Ann Slosse, in de Stavelse IJzerstraat. “In de woonkamer stond een piano waarop ik liedjes naspeelde. Op de uitvaart van papa, in 2008, speelde ik een zelf gecomponeerd stuk op de piano en van dan af aan begon ik troost te vinden in muziek. Ik begon intuïtief te componeren, puur op gevoel. Het leidde tot twee instrumentale cd’s, in 2014 en 2017. Mijn optredens waren een tijdlang puur instrumentaal: ikzelf aan de piano, samen met mijn violist die – zeker in het begin – enorm belangrijk was. Het bracht me naar een hoger niveau, en de reacties van het publiek waren vaak hartverwarmend.”

“De combinatie met lesgeven werd moeilijk, maar ik kon niet van mijn muziek leven. Daarom begon ik bij mij thuis (in Gent, red.) pianolessen te geven. Ik probeerde het zo boeiend en plezant mogelijk te maken, én ik had engelengeduld, want ik had zelf ook grotendeels op eigen houtje piano leren spelen.”

Lockdown

Op 13 maart 2020 ging de lockdown in en viel alles stil. Katrien kreeg als zelfstandige overheidssteun, maar ze had ook een zee van tijd. En zo kwam het idee om een coronaliedje in het West-Vlaams te schrijven, op de melodie van ‘Het Dorp’, bij ons bekend in een versie van Wim Sonneveld. Een vriend adviseerde haar om er een clip bij te maken en wat volgde, was immens.

“Elk dorp dat aan de actie meedoet, krijgt een strofe”

“Ik dacht: ik ga dat delen met mijn volgers, ze gaan dat leuk vinden”, vertelt Katrien. “In geen tijd had ik … een half miljoen views. Ik wist niet wat ik zag. Het nummer heeft mijn carrière écht gelanceerd. In volle coronaperiode bracht ik de cd ‘Gie zorgt’ uit. Om de productie te kunnen financieren, organiseerde ik een voorverkoop. Ik trok mijn stoute schoenen aan en contacteerde alle wzc’s en ziekenhuizen die ik kende. Uiteindelijk zijn er 9.000 exemplaren geschonken aan de zorg. Vandaag leef ik van mijn concerten. Het is een godsgeschenk. Ik doe alles zelf en doe niets liever dan optreden.”

“Hoe ik bij het idee van een dorpsestafette ben gekomen? Wel, er is natuurlijk ‘Het Dorp’, maar ik heb ook prachtige herinneringen aan Stavele. Het eerste wat mij opviel, toen ik op mijn achttiende in Gent ging wonen, was dat mensen daar geen goeiendag zeggen. Een dorp is veilig, vertrouwd, kortom fantastisch.”

Troubadour

Als een soort troubadour wil Katrien, verspreid over het hele jaar 2024, van dorp naar dorp trekken. Om er overal haar nieuwe cd te brengen, maar ook om er inspiratie op te doen voor het langste lied ooit. “Elk dorp dat meedoet, krijgt een strofe in dat langste lied. In elk West-Vlaams dorp zoek ik een dorpsbode. Hij of zij is zijn of haar dorp genegen en wil het concert organiseren. De avond zelf krijg ik ook graag inspiratie van het publiek: de mooiste plekjes, anekdotes over dorpsfiguren, noem maar op. Ik begin op 2 februari in mijn geboortedorp.”

“Vorig jaar ben ik met mijn idee naar De Krant van West-Vlaanderen gestapt. Ik deed mijn project uit de doeken, vertelde dat ik zoveel mogelijk West-Vlaamse dorpen in de kijker wil zetten, en de directie was bijna even enthousiast als ik (glimlacht). In die mate zelfs dat ik toestemming kreeg om ook op het grote Krak-event van dinsdag 30 januari in Roeselare mijn project voor te stellen, enkele nummers mag brengen en al die kraks warm mag maken om dorpsbode te worden. Ik zeg er meteen bij dat er prijzen verbonden zijn aan de mooiste locatie, de mooiste dorpsfoto… want ik wil de deelnemende dorpen via een clip op YouTube prachtig in beeld brengen. Mijn project is heel ambitieus, maar ik heb er zoveel goesting in.”