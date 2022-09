Highlight Festival wordt grootser dan ooit: “Het gaat om beleving en samenzijn”

Met een nieuw festivalterrein dat drie keer groter is dan vorig jaar, twee nieuwe podia, cashless betalen en extra camerabewaking introduceert Highlight Festival heel wat vernieuwingen voor haar vierde editie op zaterdag 3 september. Hoewel de organisatie net als iedereen geconfronteerd wordt met stijgende prijzen, blijven ze investeren in de groei van het dancefestival.

Het is al een hele week een drukte van jewelste op het terrein van Highlight Festival aan de Zuiderring in Ieper. De nieuwe festivalweide op een steenworp van de vertrouwde locatie – de alpacaweide aan de overkant van de Zuiderring – is drie keer groter en dat betekent ook veel meer logistiek werk voor de organisatoren. “We zijn drie weken voor het festival begonnen met de opbouw”, zegt Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez in 2018 het festival uit de grond stampte. “Vorige week sloegen we al de twee viptenten en de stellingen van de mainstage op. Afgelopen zaterdag legden we meer dan 1.000 m² houten vloer aan de mainstage, wat veel meer is dan vorig jaar. We verwachten ook meer volk, dus moeten we ook groter gaan. Ook door de twee extra tenten is er meer opbouwwerk.”

“We willen een festival blijven dat toegankelijk is voor iedereen”

De ruimere festivalweide moet plaats kunnen bieden aan 9.000 bezoekers, aanzienlijk meer dan de 6.500 van vorig jaar. Omwille van de veiligheid van de bezoekers wordt de Zuiderring afgesloten voor alle verkeer. “Dit jaar investeren we zelf ook fors in veiligheid”, zegt Lennert, terwijl hij naar drie cameramasten wijst. “Er komen er nog twee bij tijdens het festival. Zo kan de politie en de andere hulpdiensten de dag zelf een oogje in het zeil houden. Er zal een CP-Ops (operationele commandopost, red.) aanwezig zijn op het terrein van waaruit politie en brandweer alles goed in de gaten kunnen houden. Mocht er iets gebeuren of er is een opstootje, dan kunnen ze dat daar snel zien en er snel op reageren.”

Cashless betalen

Ondanks de stijgende kostprijzen door de inflatie, blijft de organisatie dus investeren in Highlight Festival. “De prijzen zijn gestegen bij alle leveranciers. Alleen al de transportkosten zijn enorm toegenomen. Voor ons nieuwe kassasysteem met cashless betalen doen we een beroep op een Nederlandse leverancier, dus dan weet je dat transportkosten wel een belangrijke post zijn in het kostenplaatje.”

Lennert Vintevogel organiseert sinds 2018 het festival, samen met Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez. © TOGH

Ook de bezoekers zullen het voelen in de portefeuille. Niet alleen kwam er vijf euro bij de prijs van de (duurste) toegangstickets, ook een pintje wordt duurder. “Maar het is nog niet zo duur als op andere festivals. Bij ons komt de prijs voor een pintje uit op 2,86 euro. Terwijl het op andere festivals vaak al 3,50 euro is. Ik denk dat onze prijzen wel te verantwoorden zijn als je ziet wat we hier neerzetten. We willen toch een festival blijven dat toegankelijk is voor iedereen.”

Een belangrijke factor bij een festival is natuurlijk het weer. Een belangrijke factor bij een festival is natuurlijk het weer. Lennert en co hielden afgelopen week de weerberichten scherp in de gaten. “We hebben een contactpersoon bij het leger aan wie we ieder jaar vragen om een voorspelling te doen en ieder jaar zit hij er boenk op. Begin van de week was het nog twijfelachtig, maar nu ziet het er wel naar uit dat het de ideale weersomstandigheden zullen zijn. Het mooie weer van de afgelopen week heeft trouwens ook invloed op onze inkleding en animatie want we mogen dit jaar geen vuurwerk afschieten wegens de aanhoudende droogte.”

De goede weersvoorspellingen duwden ook de ticketverkoop omhoog. “Het is een bekend fenomeen deze festivalzomer dat de ticketverkoop overal traag op gang komt, maar nu zitten we gemiddeld aan 100 à 150 verkochte tickets per dag. We weten ook al door de andere jaren dat de laatste weken voor het festival de ticketverkoop een boost krijgt. De viptickets zijn trouwens drie weken geleden al uitverkocht, goed voor 1.000 mensen: 150 daarvan zijn diamond vip en worden culinair verwend door de chefs van sterrenrestaurant Hostellerie Saint-Nicolas.”

Vijf podia

Dit jaar zijn er vijf podia, Mainstage, Babafest, The Garden of Techno, Papi Chulo en De Clarebout Feesthut, met meer dan vijftig artiesten, onder wie toppers als Ilsen & Verhulst, Regi, Marco Bailey, DJ MANDY, 5napback en KLAPS. Thema dit jaar is ‘Time Matters’. “Dat zal onder meer duidelijk aan bod komen in de inkleding van de mainstage en de Babafesttent. Bij Highlight Festival gaat het vooral om de beleving en het samenzijn. We proberen jaar na jaar iedereen een nieuw avontuur te bezorgen, hopelijk lukt dat ook dit jaar.”