Het Zesde Metaal lost met ‘De zaden van morgen’ hun tweede single van langverwacht album

Eind januari laat Het Zesde Metaal hun zesde langspeelplaat los op de wereld. De groep lost nu een tweede single daaruit, als opvolger voor het populaire ‘Het langste jaar’.

Wannes Cappelle schreef ‘De zaden van morgen’ een tijd geleden naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Verstilde Stad’ met beeldend werk van Pieter Braecke, Hans Op de Beeck en Berlinde De Bruyckere in het Westfront in Nieuwpoort. Het lied bezingt de stilte die volgt na een crisis. Het insijpelende besef van wat gisteren is gebeurd, de rouw om wat verloren is en het verlangen naar een morgen met nieuwe mogelijkheden.

Melodieuze plaat

Het langste jaar' is het laatste album van Het Zesde Metaal in de klassieke bezetting. Eerder dit jaar moesten ze afscheid nemen van toetsenist, gitarist en belpop icoon Tom Pintens. Het was zijn nadrukkelijke wens om nog een laatste plaat te maken met Het Zesde Metaal, Tom producete voor het eerst ook helemaal zelf. 'Het langste jaar' is de muzikale neerslag van de hevigste periode uit de geschiedenis van de band, maar is tegelijk wellicht de meest melodieuze plaat in je Het Zesde Metaal-verzameling.

Beluister de nieuwe single hier: