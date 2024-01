Het Zesde Metaal en Compact Disk Dummies deze zomer op Cactusfestival

De West-Vlaamse bands Het Zesde Metaal en Compact Disk Dummies spelen deze zomer op het Cactusfestival in het Minnewaterpark in Brugge.

Tijdens de Week van de Belgische muziek wordt de loftrompet gestoken over de vaderlandse muziekscene. Ook op Cactusfestival krijgt talent van eigen kweek steevast een podium. Voor deze editie werd al eerder Brihang aangekondigd. Nu vervoegen ook provinciegenoten Het Zesde Metaal en Compact Disk Dummies de line-up.

Zesde plaat

Met klassiekers als ‘Ploegsteert’ en ‘Naar De Wuppe’ en bejubelde albums als ‘Nie Voe Kinders’, ‘Calais’ en ‘Skepsels’ is de band rond Wannes Cappelle niet meer weg te denken uit het Belgische muzieklandschap. Onlangs verscheen hun zesde plaat ‘Het langste jaar’, ontstaan in emotionele omstandigheden.

Medio 2022 sloeg het nieuws van de ongeneeslijke ziekte van gitarist/toetsenist Tom Pintens in als een bom. Dit inspireerde de band om een album te maken in de intimiteit van de eigen kring. Pintens zette de pet van producer op en nam de band in de studio op sleeptouw, om nog een laatste keer samen alles te geven.

‘Het langste jaar’ werd een muzikale neerslag van de hevigste periode uit de bandgeschiedenis. Tegelijk is het wellicht de meest melodieuze plaat van Het Zesde Metaal, met meer ruimte dan ooit voor fijnzinnige maar uiterst efficiënte arrangementen. Het wordt ongetwijfeld een blij en warm weerzien met Wannes en vrienden op zaterdag 13 juli op Cactusfestival!

Electrorock

Compact Disk Dummies bestormden in 2012 met ongekende oerkracht het podium van Humo’s Rock Rally. Het aanwezige publiek bleef murw achter en de jury beloonde hun stomende electrorock met een gouden plak. Twaalf jaar, twee ep’s, twee lp’s en een hele resem hits later, gaat het de broertjes Lennert en Janus Coorevits nog steeds voor de wind. ‘Cry For Me’, ‘The Reeling’ en ’Holy Love’ zijn stuk voor stuk beklijvende electropop-songs die de luisteraar inpalmen en niet meer loslaten.

Compact Disk Dummies maken er een erezaak van om elke plek waar ze komen om te toveren tot een kolkende dansvloer. Dat bewezen ze eerder al op de grote festivalpodia van Rock Werchter en Pukkelpop. Op vrijdag 12 juli is de plaats van afspraak het Minnewaterpark in Brugge en ook daar mag je je aan een dik feestje verwachten!

Tickets & info

Met The War On Drugs, Patti Smith, Brittany Howard, Brihang, Cat Power en nu ook Het Zesde Metaal en Compact Disk Dummies krijgt de affiche van Cactusfestival, dat plaats vindt op 12, 13 en 14 juli in het Minnewaterpark in Brugge, steeds meer vorm.

Ondertussen zijn alle dagtickets voor zondag 14 juli, 2-dagentickets za/zo en 3-dagentickets vr/za/zo de deur uit. Er zijn wel nog dagtickets voor vrijdag 12 juli, dagtickets voor zaterdag 13 juli en 2-dagentickets vr/za te koop via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.