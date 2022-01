Het Perron trapt seizoen op gang met punk, jazz en klassiek

Het zag er even niet goed uit voor de cultuurhuizen na de sluiting van theaters en concertzalen. De Raad van State kwam echter tussen en cultuur kon opnieuw de deuren openen. Ook CC Het Perron in Ieper liet er geen gras over groeien. “We beginnen iets later dan oorspronkelijk gepland, maar wel met veel goesting om te organiseren.”

Op donderdag 27 januari kwam Bram Weijters’ Crazy Men al naar de concertzaal van het JOC. Vandaag, vrijdag 28 januari, is het de beurt aan Lotte Dodion en Annelies Van Dinter, die een avondvullende ode brengen aan ‘The Godmother of Punk’ Patti Smith.

“Het is een voorstelling die we samen met de bib organiseren, met spoken word, muziek en beeld die de geest van Patti Smith eert en bezweert met gitaren, een indianendrum en twee monden vol rock-‘n-roll. De voorstelling start om 20.15 uur in de concertzaal van het JOC en is zittend.

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen vandaag ook in Het Perron gaan luisteren naar Bartók en Shostakovich. Klassiek!Beleven trapt het nieuwe cultuurjaar af met een nieuwjaarsconcert onder leiding van de Nederlandse dirigent Antony Hermus en met pianist Boris Giltburg, in 2013 nog winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. De twee brengen het Orchestre National de Lille mee.

(CMW)