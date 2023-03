Het Perron brengt nostalgisch muziektheater via livestream tot bij bewoners van Ieperse woonzorgcentra

Op maandag 13 maart maken De Bonanza’s er met hun nostalgische show ‘Old Time Favourites’ een sixtiesfeestje van op het podium van Het Perron. Op uitnodiging van de Ieperse Seniorenraad zakt de groep naar Ieper af voor een concert. Via een samenwerking met Cultuurconnect wordt de voorstelling gestreamd tot bij de bewoners van alle Ieperse woonzorgcentra. 500 Ieperse senioren beleven de voorstelling live in Het Perron.

Het Perron en de Ieperse Seniorenraad organiseren samen opnieuw een cultuurnamiddag op maat van de Ieperse senioren. Op maandag 13 maart blazen de ‘Old Time Favourites’ van De Bonanza’s de ziel van de sixties nieuw leven in op het podium van Het Perron.

Livestream

Niet alle senioren kunnen nog fysiek een voorstelling bijwonen in het cultuurcentrum. Via een livestream kunnen deze mensen toch de sfeer van een live concert meemaken. Meer dan 20-tal cultuurhuizen werken hiervoor samen met Cultuurconnect, onder andere Cultuurcentrum Het Perron. Alle Ieperse woonzorgcentra gingen in op het aanbod.

Meer dan 500 Ieperse senioren beleven de sfeervolle show met nostalgische nummers van o.a. The Everly Brothers, Elvis Presley, The Beatles, The Hollies … live in Het Perron. En een groot aantal senioren in Vlaanderen en Brussel genieten mee van het live concert via de livestream.

Cultuur voor iedereen

“Cultuur toegankelijk maken voor alle leeftijdscategorieën is een essentiële opdracht voor onze stad”, zegt Valentijn Despeghel, schepen van Cultuur (Vooruit). “500 senioren laten genieten van het heerlijk nostalgische concert Old Time Favourites én dit tegelijkertijd aan honderden Vlaamse en Brusselse senioren in woonzorgcentra aanbieden via de livestream is iets om trots op te zijn. Het wordt ongetwijfeld een bijzonder aangenaam cultuurmoment voor onze senioren”

Hugo Nuitten, voorzitter van de Ieperse seniorenraad is fier op deze samenwerking: “Met deze activiteit bereiken we veel senioren. We zijn ook bijzonder blij om de woonzorgcentra hierbij te kunnen betrekken. We willen de bewoners van een WZC immers niet uit het oog verliezen.”