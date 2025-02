“Het is nooit een straf om met vrienden muziek te maken”: PussyJuice speelt met Janez Detd. in uitverkochte De Kreun

Er zijn heel wat muzikale plannen gesmeed eind vorige eeuw aan de toog van jeugdhuis De Kloef. Eentje daarvan krijgt nu nog eens een live vervolg in muziekcafé De Nachtwacht. Op vrijdag 11 april speelt PussyJuice er een try-out, als proevertje voor hun uitverkocht concert in De Kreun als support van Janez Detd.

Het was vooral in de jaren ’90 dat de crossover van punk, metal en funk van PussyJuice in alle hoeken van Vlaanderen op podia van cafeetjes en concertzalen te horen was. Een mens knippert eens met de ogen en we zijn dertig jaar later.

Uit het niets kreeg drummer Nick Vereecke onlangs een telefoontje van Nikolas Van der Veken, frontman van de gekende muziekgroep Janez Detd. “Met de vraag of we met PussyJuice niet het voorprogramma zouden willen spelen van hun jubileumshow in De Kreun in Kortrijk, op zaterdag 3 mei”, vertelt Nick.

Oude vlam

“We hebben in onze gloriejaren af en toe samen opgetreden en dat was altijd dulle ambiance met die mannen. Janez Detd. houdt een soort reünieconcert voor hun dertigjarig bestaan en nodigt hiervoor alle muzikanten uit die ooit bij de groep speelden. Wij doen een beetje hetzelfde.”

De vraag van de punkrockers uit Aalst deed de oude vlam aanwakkeren bij de voormalige bandleden Jurgen Vanluchene, Dieder Callewaert, Lieven Mathys en Nick Vereecke. Ook Jochen Lefebre – barman Febie van café Den Arend – speelde ooit gitaar in de band en sluit voor enkele nummers aan.

“De sfeer zat er na enkele seconden alweer in”

“De tijd is in die drie decennia niet blijven stilstaan in Tielt en er zijn tal van jonge punkers, rockers en hiphoppers bij gekomen. We kunnen dat enkel aanmoedigen en hebben dan ook een jonge, frisse surprise act in de set gestoken”, knipoogt Nick.

Het concert in Kortrijk was echter in enkele dagen tijd uitverkocht waardoor nogal wat Tieltenaren die erbij wilden zijn in de kou bleven staan. “Maar die krijgen dan toch de kans om ons aan het werk te zien, want we spelen dus een try-out in De Nachtwacht, op 11 april”, pikt Lieven in. “We boffen eigenlijk in Tielt met mensen als Brecht van De Nachtwacht en Wout van Bandcave. Zij zetten onze stad weer op de kaart in het concertcircuit.”

Nostalgische trip

Dat het een nostalgisch tripje zal worden, staat nu al vast. “We hebben zelfs het eerste nummer dat we ooit samen speelden van onder het stof gehaald”, vertelt Jurgen. “Ook de Tieltse ‘wereldhit’ Monkeykiller, die op onze eerste demo stond, zijn we weer beginnen spelen. Weliswaar in een nieuw jasje. Het mag allemaal een beetje steviger klinken. Het is meer punk dan funk. Het moet een beetje vooruit gaan.”

“De repetities lopen verbazend vlot”, weet Dieder. “De sfeer zat er na enkele seconden alweer in. Alsof we eigenlijk nooit gestopt zijn met spelen. Ondanks het feit dat mijn basgitaar enkele decennia in mijn kelder heeft gelegen.” Dat repeteren doen ze trouwens in de mancave van die andere Tieltse rockers van Maïski Molie. “Waarvoor dank, want hier kunnen we in alle euh… rust ons ding doen. Het steekt hier te lande niet op een decibel meer of minder.”

Bij de vraag of de reünie ook een vervolg zal krijgen, haalt het viertal de schouders op. De drukke agenda’s van de vijftigers laten zich niet zo makkelijk harmoniëren, maar één ding staat vast. “De goesting is er wel. Het is nooit een straf om met vrienden muziek te maken. Wat decibels erdoor jagen en een potje keuvelen… Dat benadert de perfecte avond”, luidt het in koor. (mlt)