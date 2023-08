Het grote Braziliaanse avontuur van Kortrijk Drumt is voltreffer: kippenvelmomenten te over

Op 20 augustus was de 21-koppige delegatie van Kortrijk Drumt, onder wie 15 drummers, vroeg uit de veren. De reden? Eindelijk brak de dag aan waar maandenlang was naar uitgekeken: Kortrijk Drumt als eregast op de tiende verjaardag van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianopolis in Brazilië.

Zij waren er op uitnodiging van dirigent en organisator Alexei Leão om op te treden met meer dan 450 drummers, de live band Audioslave en een groot koor. Er werden 25.000 toeschouwers verwacht. Gino Kesteloot, de drijvende kracht achter Kortrijk Drumt, kompaan van het eerste uur en rechterhand Steve Carette en drummer Marino waren ter plekke om 9 uur. “Eerst hebben we de drums opgezet voor ons Team Kortrijk Drumt, links vooraan het podium op de eerste vier rijen. Alle Belgische drummers waren zo geplaatst dat ze allemaal voor Gino stonden die op het podium drumde”, vertelt Steve.

Jongste drummer

Vanaf 11 uur mochten alle andere drummers hun drums opzetten. “De Braziliaanse drummers stonden twee lange straten in een rij, geduldig en enthousiast te wachten om hun drums te mogen opzetten. De eerste stonden al klaar vanaf 7 uur ‘s morgens, zij maakten er een wedstrijdje van om de eerste te zijn. Echt tof”, vertelt fotografe Cindy Frey, de vrouw van Steve en de mama van de 8-jarige Jett Carette Frey, de jongste drummer die mee was.

Jett Carette Frey was de jongste drummer: “Ik vond het super maar moest wel even een pitstop maken om naar het toilet te gaan.” © Cindy Frey

In twee uur tijd stonden er 450 drums klaar. “Vanaf 11 uur was Jett al niet te stoppen om te drummen. Vooral toen er nog twee kinderen begonnen te drummen, wou hij ook laten zien wat hij kon. We hebben daar dus een paar uur een show gehad van drie kids die precies aan elkaar wilden tonen wat ze konden. Geen van de drie wilde onderdoen voor de anderen. Ze waren niet te stoppen en de show moest nog beginnen”, lacht Cindy.

Met live band

“Daarna kwam er nog een soundcheck van het koor en het orkest en daarna van alle drummers. We waren er echt allemaal klaar voor”, vertelt Gino. Om 15 uur Braziliaanse tijd (bij ons 20 uur, red.), begon het hele gebeuren. “Het viel ons op dat het allemaal heel professioneel liep en iedereen wist precies wat te doen. Er werden 13 nummers gespeeld met een live band. De kick-off startte met een nummer van Audioslave. Organisator Alexei Leão zong verschillende nummers, er kwamen ook andere Braziliaanse zangers een nummer zingen”, vertelt Cindy.

“Iedereen was in een roes van geluk: tevreden, emotioneel en voldaan”

Vanaf het derde nummer werd Gino aangekondigd en kwam hij op het podium om zijn ding te doen waar hij best in is: drummen. Hij speelde It’s my life van Bon Jovi, er werd gezongen en gedrumd en het publiek zong mee. Dit was al direct een eerste kippenvel moment”, gaat Cindy verder. “Queen, U2, Black Sabbath, Rammstein, Pink Floyd, The Beatles ontbraken niet. Ook enkele Braziliaanse nummers werden gespeeld, waaronder een nummer dat geschreven en gecomponeerd werd door Alexei Leão zelf. Een ander kippenvel moment was wanneer de groep The Phantom of the Opera speelde.”

Waardering van Brazilianen

De sfeer zat er helemaal aan en iedereen genoot.

Er waren maar liefst 25.000 toeschouwers aanwezig. © Cindy Frey

“We voelden de appreciatie van de Brazilianen: ze waren vereerd en blij dat we vanuit België waren gekomen om mee te spelen. Er was zelf een drummer met een shirt van Brugse Zot, hij had het speciaal voor ons aangedaan.” Er waren ook veel kinderen. Jett verbroederde hier een daar al met andere jonge drummertjes.

Dag van zijn leven

“Zij konden geen Engels, terwijl Jett vloeiend Engels spreekt, maar ze konden elkaar verstaan en aanvoelen en ze werden verenigd door muziek en passie. Het was heel mooi om te zien”, aldus mama Cindy. “Ik vond het super en was helemaal in mijn nopjes. Ik moest wel even een pitstop maken om naar het toilet te gaan”, vertelt Jett, die de dag van zijn leven had. “Op het einde werd er veel geknuffeld, tussen de Belgen en de Brazilianen, maar ook onderling, iedereen was in een roes van geluk, content, emotioneel en voldaan. Ze hebben ons meer dan welkom laten voelen en we gaan dit allemaal nooit vergeten. Wat een respect en dankbaarheid kregen we van de Brazilianen, maar ook zelf zijn wij zeer dankbaar voor dit alles. Mieke Cuypers, de vrouw van Gino, die de vluchten en het hotel heeft georganiseerd en het mogelijk maakte Kortrijk Drumt hier te krijgen, heeft het ook top gedaan en ook haar zijn we heel dankbaar.”