Het gaat hard voor Kortrijk Drumt: Ensemble trekt nu ook naar Brazilië, Tenerife en Portugal

In sneltempo wint de vereniging Kortrijk Drumt aan populariteit, zeker nu Gino Kesteloot, één van de organisatoren, koning Filip en premier Alexander De Croo voor zijn drumstel heeft gekregen op de nationale feestdag. Kortrijk Drumt opende voor de tweede keer het metal- en hardrockfestival Alcatraz met een deel van hun leerlingen, goed voor 110 drummers.

“De organisatie vindt het echt schitterend om met Kortrijk Drumt het festival Alcatraz te starten. Ook voor ons is het speciaal. We spelen er uitsluitend voor muziekliefhebbers, dus bij de eerste drumslag voel je het enthousiasme van het publiek. Je moet de mensen hier niet opjutten, ze doen vanzelf mee”, vertelt Gino.

Donderdag was het 32 graden, dus dat was wel even zweten voor het drumensemble. Ze speelden twee keer een halfuur, om 18 en 19.15 uur, voor een 8.000 à 10.000 mensen. Het bekende nummer ‘Uptown Funk’ maakte in het repertoire plaats voor een medley van metal- en hardrock.

Kortrijk Drumt By Night vindt plaats op de verlaagde Leieboorden op zaterdag 3 september

“We voelen dat we meer en meer zullen gevraagd worden op festivals. De aanvragen stromen toe, zelfs buiten België”, gaat Gino verder. Zo staan Tenerife, Portugal en Brazilië nog op het programma. In Brazilië nemen ze deel aan het spektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis (een eerste uitnodiging op 16 augustus 2020 werd geannuleerd door corona, red.). “Om onze show naar een hoger niveau te tillen, zou ik graag voor alle leden dezelfde drumset willen. Samen met Drums Only en onze sponsors Vandelanotte, Aqua Service en Bavik zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden.”

Kortrijk Drumt… By Night

Voor hun jaarprogramma ‘Kortrijk Drumt 2022’ repeteerden de leden een jaar lang wekelijks. Intussen heeft de vereniging 16 leerkrachten en wordt de groep leerlingen elk jaar beter. “De afwerking is top. De drums zijn niet versterkt, behalve de mijne, dus de klank die je hoort weergalmen is puur. Dat is magnifiek, zeker met het showelement errond”, vertelt Gino.

Gino geeft les aan koning Filip op de nationale feestdag. (foto MD)

Gino Kesteloot geeft al 30 jaar les en wordt doorgaans ‘meester-drummer’ genoemd. Aan zijn lijst van leerlingen mag hij binnenkort het schepencollege en de burgemeester toevoegen. Op 31 augustus krijgen ze op vier uur tijd enkele basislessen om vervolgens op ‘Kortrijk Drumt By Night’ deel uit te maken van het ensemble. “Ik ben zeker dat er enkelen zich zullen inschrijven voor een sessie drumlessen na de show. Als je er eenmaal deel van uitmaakt, ben je erdoor gebeten”, zegt Gino. ‘Kortrijk Drumt By Night’ vindt plaats op de verlaagde Leieboorden op zaterdag 3 september vanaf 21 uur en is ten voordele van MS-Liga Vlaanderen. Het belooft een spectaculair licht-, klank- en laserspektakel te worden waar zeker 200 drummers aan deelnemen. Speciale gast is drummer en zanger Alexei Leâo van het Braziliaanse Orquestra de Baterias. Hij komt speciaal uit Portugal overgevlogen om mee te doen. De show zal doorgaan aan de ene kant van de Leieboorden, met het publiek aan de overkant, en wordt gefilmd door een crew en drones. De eerste editie op de verlaagde Leieboorden was op 1 juli 2018, met 247 deelnemers. Toen het filmpje viraal ging online, werd Kortrijk Drumt opeens wereldbekend.

Van 6 tot 75 jaar

“Het is ongelooflijk wat we sinds ons eerste optreden tijdens de braderie in 2015 hebben bereikt. Niet alleen is het prachtig om de evolutie te zien, maar het is ook een emotioneel gebeuren. De jongste drummer is 6 jaar en de oudste 75 jaar. Als je die groep samen ziet drummen, is dat aangrijpend. Het creëert verbondenheid”, glimlacht Gino.