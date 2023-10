Herfstconcert bij jeugdorkesten in Torhout

De Houtlandse Benjamins en het Houtlands Jeugdensemble, de twee jeugdorkesten van de overkoepelende Jongelingskring, spelen op zaterdag 14 oktober hun gezamenlijk Herfstconcert. Ze doen dat om 19.30 uur in zaal De Biekorf op Driekoningen in Torhout.

De jongsten, de Benjamins, staan onder de leiding van dirigent Jasmien Vandewalle en de oudsten, het Jeugsensemble, onder de leiding van dirigent Tom Hondeghem. Voor laatstgenoemden is het Herfstconcert de ideale laatste test voor hun Vlamo-evaluatieconcert ’s anderendaags in het muziekcentrum Track in Kortrijk.

‘Heavy metal’ als slot

Tijdens het Herfstconcert bijten de Houtlandse Benjamins de spits af met hun optreden. Ze brengen na een herkenbaar arrangement van Disney Blockbusters ook het heftige Fireball van Brian Beck en het zachte liefdesliedje A Little Lovesong van Michael Geisler.

Daarna is het Houtlands Jeugdensemble aan de beurt met een ambitieus en gevarieerd programma. Het orkest speelt Mount Everest van Rossano Galante, Fate of the Gods van Steven Reineke, Balkan Dances van Etienne Crausaz en Shrek Dance Party in een arrangement van Paul Murtha.

Uiteraard wordt er als slot ook samen opgetreden. Dan brengen de twee jeugdorkesten Heavy Metal van Scott Watson. “De Benjamins en het Jeugdensemble zijn zó gegroeid dat ze bijna niet meer samen op het podium kunnen”, lacht Emma Snauwaert namens het bestuur. “Maar in een dubbelconcert is het gezamenlijk optreden de kers op de taart.”

In zijn 18-jarig bestaan nam het Houtlands Jeugdensemble al vijf keer deel aan de evaluatieconcerten van Vlamo. Dat is op zondag 15 oktober in Track Kortrijk weer het geval, met start om 17 uur.

Vorig jaar trok het orkest naar Neerpelt voor een deelname aan het EMJ (Europees Muziekfestival voor de Jeugd). Daar verzilverde het de first prize cum laude en oogstte heel wat lof vanwege het hoogstaande jurypanel.

Kinderen gratis

De toegangskaarten voor het Herfstconcert kosten 8 euro, maar kinderen onder de 12 jaar komen er gratis in. De tickets zijn te koop bij het jeugdbestuur en via houtlandsebenjamins@gmail.com of houtlandsjeugdensemble@gmail.com. Het spreekt voor zich dat iedereen zonder onderscheid welkom is. Veel volk betekent een hart onder de riem.