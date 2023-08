Herfst in Cactus Club in Brugge start met concert van metalband Channel Zero

Na jubileumedities van Cactusfestival en Benenwerk deze zomer, heeft Cactus Muziekcentrum zijn programmering in de nieuwe muziekclub voor het najaar klaar. Met klinkende Belgische namen als Black Box Revelation, Spinvis, Portland, Coely en internationale artisten als Allah-Las, Blood Red Shoes, Booka Shade en G. Love & The Special Sauce. De metalband Channel Zero van Bruggeling Franky De Smet-Van Damme mag het seizoen aftrappen met twee concerten.

Het najaar wordt ingezet met zware gitaren, met twee concerten, waarvan eentje alvast uitverkocht is, van Channel Zero en een show van de Franse band Alcest, die het jubileum van hun belangrijkste plaat ‘Écailles De Lune’ komt vieren. Verder in het najaar volgt er nog meer stevige koek van onder andere Psychonaut, die positieve recensies kreeg na shows op Pukkelpop en Lokerse Feesten, Fleddy Melculy en The Scratch.

Wie nog even nostalgisch wil terugnlikken naar de zomer, kan op 10 september afzakken naar Cactus Club voor een concert van de Amerikaanse surfrockers van Allah-Las. The Beach Boys, The Doors en The Byrds zijn nooit ver af. Andere buitenlandse artiesten op de affiche zijn het punky duo Blood Red Shoes (laatste tickets!) en blues/funk-legende G. Love, BDRMM (wachtlijst), Pongo, Spinvis en A Certain Ratio.

Nieuwe bands

Voor wie houdt van het betere voetenwerk presenteert Cactus electronica-iconen Booka Shade en Tiga. Nieuwe bands ontdekken kan je met de reeks Breaking Waves, het kraakpand voor verborgen goodies uit de broeierige onderbuik van de huidige muziekscene. Deze concerten zijn bovendien gratis met de Prikkaart, het abonnement van Cactus.

Dit seizoen ontdek je in deze reeks de Finse lovesong-balladeer Bobby Oroza, de indierockers van Do Nothing, neoklassiek met pianiste en componiste Dobrawa Czocher, de Amerikaanse country-songwriter Dougie Poole, singer-songwriter Jonah Yano en de heavy folkrockers van The Scratch.

België boven

Ook de Belgen zijn weer goed vertegenwoordigd in de najaarskalender van Cactus. De shows van Warhaus, Front 242, Johannes Is Zijn Naam, Black Box Revelation en Portland zijn uitverkocht, maar er staat nog veel meer vaderlands moois op het programma: Coely, Isbells, Jazz Brak, Raymond Van Het Groenewoud, Barno Koevoet & The Duimschpijkers, Ão en Beraadgeslagen moeten de herfst- en winterblues doen vergeten.