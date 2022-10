Henri Boone startte pas een jaar geleden met dj’en, maar is nu wel winnaar van DJ Contest Café 56

Henri Boone (21) is student Master Sociaal Werk aan de UGent en woonachtig te Kortrijk. In zijn vrije tijd transformeert hij zich naar DJ Hercules, de naam waarmee hij bekend staat in het nachtleven. Nadat hij vorig jaar besliste om zijn gitaar in te ruilen voor een muziekmenger en zo DJ werd slaagde hij er op donderdag 13 oktober in tijdens de grote DJ contest van Café 56 om de concurrentie naar huis te spelen en zo laureaat te worden van de wedstrijd.

Henri Boone (21) geniet nog steeds na van zijn overwinning die hij op donderdag 13 oktober behaalde. Henri, beter bekend als DJ Hercules, is amper een jaar terug van start gegaan als DJ en lokt nu al volle zalen tijdens zijn DJ Sets. “Mijn interesse in muziek gaat terug tot het tweede leerjaar”, vertelt Henri. “Het was mijn opa die zelf keyboard speelde die mij voor het eerst kennis liet maken met de wereld van de muziek. Aanvankelijk ging ik voor een instrument en speelde ik gitaar. De ommekeer kwam er echter tijdens de coronaperiode. Gezien ik wilde optreden voor een jong doelpubliek kocht ik mij een kleine draaitafel gezien ik meer actie wou. De liefde in het DJ zijn was al snel aanwezig, waardoor mijn gitaar naar een hoekje in mijn kamer werd verwezen. Ik vond het zo leuk dat ik wel dagelijks aan het oefenen was om zo nog beter te kunnen worden als DJ.”

De jaarlijkse DJ Contest van Café 56 trok eerder dit jaar Henri zijn aandacht waardoor hij zich inschreef. Het was trouwens reeds voor de 7 de maal dat Café 56 de DJ contest organiseerde. In tegenstelling tot vorig jaar ging de wedstrijd niet door in winkelcentrum K, maar wel in café 56 zelf. Een 100 tal DJ’s, zelfs van ver buiten West-Vlaanderen, schreven zich uiteindelijk in dit jaar. Na de kwalificatieronde werd dit aantal herleid tot 10. Donderdagavond 13 oktober namen uiteindelijk de twee beste DJ’s het tegen elkaar op in een spannende strijd.

Vriendin

“Na wat oefenen had ik al snel mijn eerste DJ set te pakken”, gaat Henri verder. “Een vriend van mij deed een goed woordje binnen jeugdhuis ‘De Harp’ in Zwevegem en niet veel later gaf ik er mijn eerste DJ set. Vanaf dat moment is alles snel beginnen gaan en mocht ik op regelmatige basis DJ Sets draaien. Tijdens Sinksen 22 stond ik geprogrammeerd op het Schouwburgplein, een DJ set waar ik nog steeds van nageniet en onlangs mocht ik ook draaien in concertzaal Vooruit (viernulvier) te Gent. Een echt genre heb ik niet dat ik speel, ik ben vooral een allround DJ. Mijn doel is dan ook telkens opnieuw een spetterende show neerzetten. Ik sta ook niet enkel achter mijn draaitafel, gezien ik ook wel eens de microfoon durf te hanteren en enkele danspassen durf te zetten voor mijn draaitafel.”

“Gelukkig heeft mijn vriendin er geen problemen mee dat ik DJ ben. Ik kan dan ook op haar volledige steun rekenen. Geregeld woont ze ook mijn shows die ik geef bij en als ik dan eens wat aandacht krijg van andere jonge dames tijdens zo’n DJ Set hoeft ze zeker niet jaloers te worden, daar maakten we reeds eerder afspraken over. Ik mag mij dan ook gelukkig prijzen met zo’n vriendin als haar en dat meen ik uit mijn hart!”

Pukkelpop

Tijdens de DJ Contest van Café 56 was de concurrentie groot voor Henri. Door zijn persoonlijkheid te laten uitblinken, zijn creativiteit zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan en zo origineel mogelijk over te gaan van het ene nummer naar het andere wist Henri alvast zijn stempel te drukken op de finale en zo uiteindelijk de jury te overtuigen van zijn kunnen. Een van de dromen van Henri is om in de toekomst ook nog eens te kunnen draaien op Hype’O Dream en Pukkelpop. Wie DJ Hercules wil volgen op sociale media kan dit onder meer doen via Instagram op @hercules_dj_official. (BRU)