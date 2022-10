Henri Boone alias DJ Hercules wint DJ Contest café 56

Henri Boone (21) in het nachtleven beter bekend als DJ Hercules heeft afgelopen donderdag de jaarlijkse DJ contest gewonnen georganiseerd door het Kortrijkse café 56 gelegen in de Burgemeester Reynaertstraat.

Het was reeds voor de zevende maal dat Café 56 de DJ contest organiseerde. In tegenstelling tot vorig jaar ging de wedstrijd niet door in winkelcentrum K, maar wel in café 56 zelf. Een 100 tal DJ’s schreven zich in dit jaar voor de DJ contest. Na de kwalificatieronde werd dit aantal herleid tot 10.

Corona

Donderdagavond 13 oktober namen uiteindelijk de twee beste DJ’s het tegen elkaar op in een spannende strijd. “Mijn interesse in muziek gaat terug tot het tweede leerjaar”, vertelt Henri, “Het was mijn opa die zelf keyboard speelde die mij voor het eerst kennis liet maken met de wereld van de muziek. Aanvankelijk ging ik voor een instrument en speelde ik gitaar. De ommekeer kwam er echter tijdens de coronaperiode. Gezien ik wilde optreden voor een jong doelpubliek kocht ik mij een kleine draaitafel gezien ik meer actie wou. De liefde in het DJ zijn was al snel aanwezig, waardoor mijn gitaar naar een hoekje in mijn kamer werd verwezen. Ik vond het zo leuk dat ik wel dagelijks aan het oefenen was om zo nog beter te kunnen worden als DJ.”

Allround

Henri kon al snel zijn eerste DJ set verzilveren in jeugdhuis de Harp in Zwevegem, nadat een vriend van hem er een goed woordje had gedaan binnen het jeugdhuis. Gezien DJ Hercules niet teleurstelde op zijn eerste DJ set kwamen al snel de volgende boekingen binnen. “Een echt genre heb ik niet die ik speel, ik ben vooral een allround DJ”, gaat Henri verder, “Mijn doel is telkens opnieuw een spetterende show neerzetten. Ik sta ook niet enkel achter mijn draaitafel, gezien ik ook wel eens de microfoon durf te hanteren en enkele danspassen durf te zetten voor mijn draaitafel.”

(BRU)