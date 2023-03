Hemelse commentaren voor Idiot Paradise, DIRK.’s derde: “Onze taak is simpel: Goeie muziek maken”

Idiot Paradise, zo heet het nieuwe album van DIRK. Twee weken na de release rijgt ze de sterrenrecensies aan elkaar. Tijd voor de buitenlandse doorbraak van het Tieltse viertal? dEUS vroeg hen alvast mee naar Zürich en Milaan. “Er zijn mooie dingen aan het gebeuren”

“Of het een meesterwerk is? Vraag dat nog eens binnen tien jaar. Ik vind het wel onze beste plaat tot nu toe.” Jelle Denturck blinkt uit in bescheidenheid. Maar waar in den beginnen dirk. nog een aan de toog ontstane brok hitgevoelige herrie was, is DIRK. intussen uitgegroeid tot een viertal klaar om de wereld te veroveren. Hun nieuwste wapen: Idiot Paradise. Geen recensie die niet met sterren of puike scores strooit. Een meesterwerk, zonder meer.

Een meesterwerk waar mistroostigheid nooit ver weg is. Titelnummer en eerste single Idiot Paradise (Wake up every day/Conjure up a smile/Get back on track) deed al vermoeden dat er niet gestrooid wordt met bloemetjes en regenbogen. Ook in opener Half-Life (This ain’t love, it’s depression/Fuck romance) is het tristesse troef.

“Maar wat is er interessant aan blije platen? Spanning ontstaat nu eenmaal uit wat er wringt in het leven”, aldus Denturck, die diep in zichzelf groef tijdens het schrijven. “Het is de meest persoonlijke plaat tot nu toe. Ik ben niet de vrolijkste mens ter wereld en dit is ook nog eens de meest persoonlijke plaat tot nu toe. Eerlijk en fragiel, zonder pathetisch te worden of me in zelfmedelijden te hullen.”

Noem ze niet volwassen, maar gegroeid zijn ze zeker. “De Sturm und Drang van de beginjaren zit minder in deze nieuwe plaat”, vertelt Jelle. Maar kracht zit er zeker in. Luister bijvoorbeeld naar Alarms. “Na de opname ben ik mentaal gekraakt, ik weende als een klein kind. Nooit ging ik zo diep voor een nummer, tot het plekje waar alles lijkt zeer te doen. Ik hoop dat mensen zich er wel in kunnen in herkennen en dat ik zo troost kan brengen in die connectie. Zo van: ‘Ewel, ik ben blij dat je het eens zegt.’”

En of men blij is dat hij het eens het zegt. Niet enkel recensenten strooien met superlatieven, ook het publiek ontvangt de dirkjes met open armen. “De showcases die we deden om de plaat voor te stellen, brachten ontroering teweeg bij het publiek. Toen we in de Charlatan in Gent ‘Idiot Paradise’ en ‘Alarms’ speelden, volgde er telkens een minutenlang applaus. Dat deed deugd.”

De eigenlijke releaseshow vindt plaats op 31 maart in de AB – “een jongensdroom” in Brussel. Dichter bij huis kunnen we het rockviertal op 19 mei ook aan het werk zien in het Wilde Westen – “de bakermat” – in Kortrijk. Intussen lonkt ook het buitenland. “Al is dat relatief. We hadden gewoon aangegeven dat we ook eens buiten de Vlaamse vijver wilden vissen. Bij de vorige plaat wrong het dat de door corona niks konden doen in het buitenland. Nu is het tijd om die stap te wagen.”

Een cafeetje in Parijs en een boot in Rotterdam, maar ook Milaan en Zürich, als voorprogramma van dEUS. “Dat is wel speciaal voor ons, aangezien we met die band zijn opgegroeid en tonnen respect hebben voor hetgeen zij betekenen voor de Belgische muziek”, meent Jelle. “We proberen daar echter rustig onder te blijven. Onze taak is simpel: goeie muziek maken. De rest is een bijproduct daarvan.” (JD)