Helmut Lotto Goes Classic deze zomer in Koksijde

Op vrijdag 26 juli 2024 komt Helmut Lotti naar Koksijde voor een exclusieve zomerprimeur, het enige Helmut Lotti Goes Classic liveconcert van 2024.

Begeleid door zijn eigen symfonisch orkest, ‘The Golden Symphonic Orchestra’ (40 leden), onder leiding van dirigent André Walschaerts, brengt Helmut Lotti een indrukwekkende replay van zijn legendarische concerten uit de jaren ’90 naar de prachtige omgeving van Koksijde. De historische Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk wordt het sfeervolle decor voor dit zomers evenement. Het kerkplein wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een volwaardige muziekarena met tribunes en cateringzone.

Helmut Lotti’s drie ‘Classic’ albums blijven de bestverkochte albums aller tijden in België en op 26 juli zal het publiek getuige zijn van een selectie van de mooiste klassieke melodieën uit deze tijdloze werken. Het is ook het enige Helmut Lotti Goes Classic liveconcert in 2024, waardoor het een niet te missen gelegenheid is voor fans en muziekliefhebbers.

Kristel Schellens uit Koksijde speelt al sinds 1995 dwarsfluit in het orkest van Helmut Lotti en zal nu ook schitteren op het grote podium. En Carine Geersens, zus van Schepen Dorine Geersens was vroeger koorleidster in het orkest van Lotti.

Praktische info

Het concert is op vrijdag 26 juli 2024 om 20 uur. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Het einde van het concert is voorzien rond 23 uur. Het concert wordt in twee delen opgesplitst van 60 minuten met een pauze tussenin.

De ticketverkoop start op woensdag 24 januari om 13.30 uur. Bestel je ticket online via www.visitkokslide.be/helmutlotti of in het toerismekantoor van Koksijde-Bad (Zeelaan 303). Ticketprijzen (incl. servicekosten): 51,50 euro voor frontaal zicht en 46,50 euro voor zijzicht.