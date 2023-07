Helmut Lotti trapt Moen Feest af met een knaller

Vrijdagavond mocht Helmut Lotti Moen Feest aftrappen. Meteen de start van een driedaagse waar de ene topper de andere opvolgt. Moen Feest heeft zijn start vrijdagavond zeker niet gemist.

Helmut Lotti, Axelle Red, Adamo en Abba Gold

Misschien een beetje (te) vroeg, maar om 18 uur mocht Helmut Lotti Moen Feest openen. Terwijl nog heel wat mensen de enorme tent binnenkwamen, bracht hij er meteen de sfeer in. Hij bracht vooral zijn rocknummers en verontschuldigde zich dat hij geen metal zou brengen. “Ik heb daarvoor een ander bandje nodig”, klonk het.

In zijn typische stijl kon hij het publiek opzwepen en het hek was helemaal van de dam toen hij zich in het publiek begaf. Het publiek keek en genoot.

Ook Axelle Red deed wat van haar verwacht werd. De ene hit volgde op de andere.

Smulde het publiek van de optredens dan genoot Adamo er wellicht nog het meest van. Indrukwekkend wat dit 80-jarig fenomeen op het podium bracht. Hij ging, tot tevredenheid van het publiek, ook ruim over zijn toegemeten tijd.

Abba Gold, die een hommage bracht aan de muziek van Abba, mocht de eerste festivalavond, ondertussen nacht, afsluiten.

De organisatie heeft enkele veranderingen doorgevoerd bij vorig jaar. Zo werden er nu aan beide kanten van de tent grote tribunes geplaatst. Duidelijk een goede zet want het iets ouder publiek maakte er gretig gebruik van. Het verhoogt ook het comfort van de bezoekers die onder andere een betere kijk hebben op het podium.

Iconic Saterday

Het festival gaat vandaag, zaterdag, onder het thema ‘Iconic Saterday’ verder met onder andere Bart Peeters, Daan, Gabriel Rios en De Dolfijntjes. Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen. Morgen is het festival uitverkocht en is het nutteloos om, indien geen kaarten, zich naar het festivalterrein te begeven. (GJZ)