Hell’s Balls Belgium kent gematigde opkomst, maar organisatie blikt tevreden terug: mistig weekend aangevuld met zwaar gitaargeweld

Afgelopen weekend veranderde Kortrijk in het epicentrum van stevige muziek tijdens het Hell’s Balls Belgium (HBB) festival. Onder een nevelige hemel verzamelden liefhebbers van metal, hardcore en psychedelische rock zich in de stad voor een tweedaags evenement vol muzikale zwaargewichten en undergroundlegendensets. Het festival had een line-up die zelfs de meest doorgewinterde fans van zware muziek wist te bekoren, met optredens van zowel internationale grootheden als lokaal geliefde bands, zoals bijvoorbeeld Stab.

Zaterdag werd de toon gezet door The Monolith Deathcult, die om klokslag 12 uur het festival aftrapte met hun deathmetalgeweld. Het thema van de eerste festivaldag was death, dark, black en doom metal, en HBB stelde niet teleur. Een van de absolute hoogtepunten was het optreden van Triptykon. Voor het eerst in jaren traden de Zwitserse metalmeesters weer op Belgische bodem op en brachten ze een exclusieve, gevarieerde set, waarin ook klassieke nummers van Celtic Frost, de iconische band van frontman Tom G. Warrior, een prominente plek kregen. Ook de Zweedse pioniers van de melodische death metal, Dark Tranquillity, wisten het publiek te imponeren met hun intense show, samen met Moonspell, de legendarische dark metal band uit Portugal, die een sinistere sfeer bracht naar het podium van HBB.

Zondag presenteerde HBB een diverse mix van genres, waarbij de harde sound van zaterdag werd aangevuld met stijlen als hardcore en psychedelische rock. STAB trapte de tweede dag af en zette meteen de toon met hun energieke sound. Publieksfavorieten als Heideroosjes en de hardcore-iconen Agnostic Front en Cro-Mags gaven het publiek precies wat het wilde: pure energie en meeslepende optredens. Ook de Duitse thrashmetalband Sodom was een van de highlights van de dag, en bands als Baroness en het Noorse Slomosa brachten een progressieve en sludgy vibe naar het festival. De Zweedse band Graveyard sloot de dag af met een wondermooie psychedelische hardrockshow.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne koos ervoor om HBB te bezoeken boven het eveneens in Kortrijk gehouden Sonic City. “Mijn voorliefde blijft uitgaan naar het stevigere genre,” liet hij weten. “Hell’s Balls Belgium is een prachtige overbrugging tussen de seizoenen en biedt een bijzondere beleving.” De burgervader was niet de enige enthousiaste aanwezige: hoewel de opkomst lager was dan verwacht, weerhield dit noch de organisatie noch het publiek ervan om volop van het evenement te genieten.

De organisatie gaf aan dat de opzet, met een focus op verschillende genres op aparte dagen, mogelijk invloed had op de bezoekersaantallen. “Misschien was het programmeren over twee dagen niet ideaal,” reflecteerde een woordvoerder. “We wilden echter vooral een fijne muzikale dag presenteren voor het publiek, en dat is gelukt.” Voor de fans bood de lagere opkomst juist een voordeel. Bezoeker Jerry Vertonghen (48) uit Oostende benadrukte: “We kunnen optimaal genieten en makkelijk vooraan staan. Dat is vaak anders in grotere zalen zoals Trix of AB in Brussel, waar je vroeg moet zijn voor een goede plek.”

Ondanks de gematigde opkomst bleek Hell’s Balls Belgium een groot succes. De sfeer was ontspannen en ongedwongen, en noemenswaardige incidenten bleven uit. Het evenement gaf Kortrijk een warme en donkere uitstraling die perfect aansloot bij de mistige dagen. Met een mix van passie voor muziek en gezelligheid toonde Hell’s Balls Belgium zich een verrijking voor de Belgische festivalkalender – een weekend om niet snel te vergeten voor de aanwezige muziekliefhebbers.