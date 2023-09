Harmonie Willen is Kunnen Beerst speelt musicalconcert

Meer dan vijftig muzikanten van de Harmonie Willen is Kunnen zetten op 16 september hun beste beentje voor. Om 20 uur begint in CC Kruispunt in Diksmuide hun concert, onder leiding van Koen Dewulf. De harmonie speelt stukken muziek uit tal van musicals. Daarnaast komt ook de drumband het beste van zichzelf geven.

Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot twaalf jaar. De kaarten zijn verkrijgbaar via blomme_lieselotte@hotmail.com en bij het bestuur en de leden van de harmonie. Ook aan de deur zul je nog een kaartje kunnen kopen, als het concert dan al niet uitverkocht is. (ACK)