Harmonie Sint-Cecilia Vleteren bestaat 175 jaar: “Daar we nog eens 175 jaar vol muziek en plezier bij”

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren bestaat dit jaar 175 jaar. Ondanks de gezegende leeftijd bruist de harmonie. Op 20 mei geven ze in de Sint-Rictrudiskerk in Woesten een jubileumconcert.

De harmonie Sint-Cecilia werd opgericht in 1848, door ofwel Joseph Charles Moulaert ofwel Ludovicus Petrus Bruno Maryssael. “Wie de echte oprichter is niet geweten, dus vermelden we ze steevast allebei. Het eerste repetitie lokaal was Au Comte de Flandre, een herberg die in de Tweede Wereldoorlog werd vernietigd door een voltreffer. Onze harmonie had in die 175 jaar 14 dirigenten en staat sinds 2010 onder deskundige leiding van Giovani Faghel”, zegt Bart Sampers, voorzitter Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Vleteren. Op tienjarige leeftijd startte Bart met notenleer en trommellessen in de harmonie.

“Trommelen was onmiddellijk mijn ding, notenleer had meer tijd nodig”, lacht Bart. “De echte fun begon pas toen het jeugdensemble werd opgericht. Het samenspelen en de vriendschappen die ontstonden zorgden ervoor dat ik samen met heel wat generatiegenoten tot op vandaag lid ben van de harmonie.”

Grenzeloosheid

“De harmonie betekent voor mij: ontspanning, cultuurbeleving, vriendschap, grenzen verleggen. Voor mij is het mooiste aan muziek spelen de grenzeloosheid, enerzijds letterlijk grenzen: muziek wordt over de hele wereld op dezelfde manier geschreven. Een stuk geschreven door een Japanner of door een Belg maakt niet uit. Anderzijds zijn er ook geen leeftijdsgrenzen. Er zijn weinig hobby’s die je kan uitoefenen van je 10 jaar tot je 85ste”, vertelt Bart.

“Ook hier zijn de vriendschappen cruciaal voor het welslagen. Van onze jonge trommelaars tot onze veteranen”

“Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren staat eerst en vooral voor vriendschap. We zijn een echte en hechte groep. Met die groep vrienden willen we ook kwaliteit brengen. Onze dirigent kent ons door en door. Hij slaagt er steeds in om er voor elk wat wils in te steken, zowel voor de muzikanten als het publiek”, legt Bart uit. “Niet alleen op muzikaal vlak willen we kwaliteit brengen. Bijvoorbeeld ons kip aan het spit ging dit jaar voor de 27ste keer door. Jaar na jaar mogen we meer dan 1.000 sympathisanten een heerlijke maaltijd voorschotelen. Ook hier zijn de vriendschappen cruciaal voor het welslagen. Van onze jonge trommelaars tot onze veteranen. Iedereen gaat er keihard voor.”

Vleterse Muziekschool

De harmonie telt momenteel 70 leden. “We hebben het geluk dat we over een zeer goede jeugdwerking beschikken. De helft van onze leden is jonger dan 30 en dat is te danken aan stichting van de Vleterse Muziekschool. Al sinds het jaar 1994 zorgt de harmonie voor muzikale opleidingen in Vleteren zelf. In 2021 hebben we dit nog versterkt door een samenwerking aan te gaan met dé Academie van Ieper. In september 2021 telde de muziekschool 34 leerlingen en begin dit schooljaar was dit 42 leerlingen. Dit zijn enkele volwassenen, maar vooral veel jeugd.” Elke vrijdagavond wordt er gerepeteerd in de Sceure in Vleteren. “Om 18 uur starten de trommellessen en om 20 uur speelt de grote harmonie. Muzikale Vleternaars, en omstreken, zijn altijd welkom om een repetitie bij te wonen.”

(Lees verder onder de foto.)

© gf

Feestjaar

Om hun feestjaar gepast te kunnen vieren, werd een werkgroep opgericht waarmee activiteiten worden georganiseerd voor en door muzikanten. “In februari trokken we naar Het Perron in Ieper naar een concert van de Koninklijke Muziekkapel De Gidsen. Een fenomenaal mooi concert gebracht door stuk voor stuk topmuzikanten. In het weekend van 31 maart gingen we op kamp, iets wat we jaarlijks doen. Dit jaar pakten we het iets groter aan met op zaterdagavond een prestigieuze Award Show… De VMA’s Vleterse Muziek Awards. Op 20 mei spelen we ons jubileumconcert in de kerk van Woesten. Vervolgens organiseren we in september een familiedag”, vertelt Bart.

“Om het jaar in stijl af te sluiten spelen we tweemaal Midwinternacht in de Sceure. Dit wordt het orgelpunt van het jaar. We spelen samen met het Sint Petrus en Sint Paulus mannen koor van Elverdinge, de Koninklijke harmonie Sint Cecilia Elverdinge – waarmee we vorige zomer de prachtige kasteelconcerten speelden, en Vos en Wezel: een vrolijk kleinkunst duo uit Poperinge. Het wordt betoverend mooi. Wat de toekomst nog brengt voor de harmonie? Op zijn minst nog 175 jaar vol muziek en plezier.”