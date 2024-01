Harmonie Sint-Cecilia brengt concert ‘Eclips’ in De L!NK

Het trommelkorps StyX en de koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Ledegem brengen op zaterdag 27 januari en zondag 28 januari hun concert ‘Eclips’.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar bij de Ledegemse harmonie staat men onmiddellijk voor één van de grootste uitdagingen van 2024. Eind deze maand is er in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel hun jaarlijks concert Eclips. De muzikanten brengen hun optreden tot twee keer toe, zowel op zaterdag als op zondag. “Tijdens ons concert Eclips zoeken we het in hogere sferen en maken we een reis door tijd en ruimte”, aldus Bart Hanssens, voorzitter van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Ledegem.

Iedereen welkom

Beide optredens bestaan uit twee delen. “Voor de pauze is het trommelkorps StyX aan de beurt. Kristof Lemiegre leidt alles in goede banen. Het trommelkorps scheert hoge toppen. Onze leden worden in groepen ingedeeld en krijgen op vrijdagavond repetitie op niveau. Van de kleinste trommelaar die net de stokken vastneemt, tot de ervaren slagwerker die al jaren muziekschool op zijn palmares heeft, iedere muzikant komt bij ons aan zijn of haar trekken.” Na de pauze is het de beurt aan de muzikanten van de harmonie. “Deze groep van 55 muzikanten repeteert onder leiding van Jasmien Vandewalle. Velen onder hen startten bij de jeugdharmonie Sonore. Jasmien slaagt erin om zowel starters als doorwinterende blazers enthousiast te maken voor de muziek die we bij de harmonie brengen.”

Kaartenverkoop

Het eerste concert vindt plaats op zaterdagavond 27 januari om 19.30 uur in De L!NK. De muzikanten geven de dag erna, op zondag 28 januari, vanaf 17 uur nog eens het beste van zichzelf. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro en kunnen besteld worden via het e-mailadres kaarten@harmonieledegem.be. Aan de deur betaalt men twee euro meer. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis een concert bijwonen. (BF)