Harmonie Sint-Cecilia breidt uit met instaporkest

Harmonie Sint-Cecilia is een gevestigde waarde in het culturele landschap van Oostrozebeke. Doordat er de laatste jaren steeds meer jongeren muziek gingen volgen aan de plaatselijke afdeling van Art’Iz, besloot Sint-Cecilia een instaporkest op te starten voor al dat muzikale talent.

De Oostrozebeekse harmonie Sint-Cecilia is al meer dan honderd jaar een vaste waarde. Jaarlijks wordt er gezorgd voor twee concerten en tal van kleinere evenementen worden door hun medewerking gekleurd. Door de aanwezigheid van een sterke muziekafdeling van Art’Iz Izegem volgen heel veel Oostrozebeekse kinderen de leergangen muziek en woordkunst. Vanzelfsprekend kan de plaatselijke harmonie hier zijn graantje meepikken en wordt er gezorgd voor jeugdige opvolging. Het bestuur is ook niet bang van nieuwe initiatieven. Zopas werd gestart met een instaporkest voor kinderen. Artuur en Pieter-Jan Casaert zijn de drijvende kracht hierachter. “Met een instaporkest willen wij niet alleen zorgen voor bevoorrading van de harmonie Sint-Cecilia, maar willen wij op de eerste plaats kinderen die graag musiceren samen brengen ook voor wie het volgen van lessen soms te saai is. We zijn erin geslaagd om acht kinderen en vijf begeleiders samen te brengen om wekelijks een uurtje samen te musiceren. Dat vinden ze veel plezanter dan les volgen aan de academie”, aldus Artuur Casaert. “Wij zorgen er ook voor dat de muziekstukken die we aanreiken aangepast zijn aan hun niveau. Pas wanneer ze voldoende ervaring hebben opgedaan, kunnen ze de overstap maken naar de grote harmonie.”

“Stukken leuker”

Margaux Clarysse (10): “Ik speel saxofoon. Spelen in deze groep is heel leuk. We zijn echt een groep vriendinnen die plezier beleven aan samen musiceren op ons niveau. Vanzelfsprekend kijk ik uit naar de dag dat ik de overstap mag maken naar de grote harmonie. Ik ben ook lid van de KSA en later wil ik juf worden, of dokter. Dit is wel stukken leuker dan de muziekschool, waar het veel te streng is.”

De instappers worden begeleid door Hanne Declerck, Lotte Declerck, Emma Vandenheede, Pieterjan Casaert en Ewaut Dhaene. Nieuwkomers zijn steeds welkom. Er wordt elke zaterdag gespeeld van 16 tot 16.45 uur. (CLY)