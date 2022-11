Harmonie Lauwe viert 175-jarig bestaan met quiz en galaconcert

Harmonie Lauwe geeft haar 175-jarig bestaan extra glans met een feestweekend. Een algemene kennisquiz op 18 november is de ideale opwarmer voor de apotheose op 19 november: een galaconcert met Barbara Dex. De harmonie, in 1846 opgericht, bestond vorig jaar 175 jaar. Corona zorgde ervoor dat de geplande festiviteiten een jaartje opschoven. Het feestweekend wordt op vrijdag 18 november om 20 uur op gang getrapt met een quiz in zaal Barthel in Rekkem. “Het is de eerste keer dat we een quiz organiseren. Lokale handelaars schonken mooie prijzen voor de deelnemers”, zegt voorzitter Pieter Decruynaere (46).

Zaterdag om 20.15 uur volgt het veelbelovend galaconcert in CC De Steiger. In het eerste deel van het concert spelen de harmonie, de jeugdharmonie en het trommelkorps naast originele werken voor harmonieorkest ook filmmuziek uit Star Wars en Pirates of the Caribbean. Hilde Balcaen speelt een solostuk op klarinet met orkest en ook zes jonge trompettisten brengen een solostuk. De oudste culturele vereniging van Lauwe telt alles bijeen 55 muzikanten. Hilde Balcaen is dirigent. “De laatste jaren is er weer veel instroom. Dat maakt dat we nu een mooie jeugdgroep hebben, die we verder willen uitbouwen”, aldus Hilde. Na de pauze staat niemand minder dan Barbara Dex op de planken. Ze laat zich begeleiden door de harmonie en een muziekcombo. “Het is onze allereerste concert met een gastvedette. Met Barbara Dex mogen we een van de betere zangeressen van ons land verwelkomen. Ze zingt nummers van onder andere Dolly Parton, Janis Joplin en Adele. Ze brengt een soulmedley en ook haar Eurosonglied ‘Iemand als jij’ passeert de revue. Het is een unieke belevenis waar we erg naar uitkijken”, weet Pieter. (Carlos Berghman)