Harmonie Eendracht Aalbeke behaalt derde plaats in Italiaanse concertwedstrijd

De Koninklijke Harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke nam op 9 april deel aan de Internationale Concertwedstrijd ‘Flicorno d’Oro’ in het Italiaanse Riva del Garda. De Aalbeekse vereniging werd derde in de superieure afdeling met 84,63 % van de punten.

Met de uitvoering van het plichtwerk The Seeker van de Amerikaanse componist David Maslanka en het werk Resilience van de Ieperse componist Klaas Coulembier trad de harmonie aan in de afdeling Superieure, de tweede hoogste afdeling van de wedstrijd.

Dirigent Aaron Eggermont en zijn 74 muzikanten maakten indruk op de juryleden en de honderden toehoorders. Ze brengen ook nog een mooie prijs mee: een dwarsfluit, geschonken door Yamaha Europe. “Dit is een mooie beloning na een intense periode van repetities. Het is een mooie opsteker voor ons harmonieorkest”, zei dirigent Aaron Eggermont in een eerste reactie.

Niet evident

De deelname aan de wedstrijd werd ingepast in een trip van vier dagen die startte met een nachtelijke busreis op woensdagavond. Ter plaatse vond men een evenwicht tussen de muzikale uitdaging en leuke activiteiten, zoals enkele wandelingen en een boottocht op het Gardameer.

“Het engagement van de muzikanten voor elke wedstrijd was bijzonder groot”, zegt een zeer tevreden voorzitter Filip Santy. “We zijn echt fier op dit resultaat, want het is niet vanzelfsprekend om in competitie te treden met orkesten die op projectbasis of uit conservatoriumstudenten zijn samengesteld’.”

(PVH)