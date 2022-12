Harmonie De Volksvreugd brengt kerstsfeer

Harmonie De Volksvreugd is er vroeg bij om kerst te vieren. Op zaterdag 17 december geven ze een optreden in OC De Croone in Proven, gevolgd door een kerstmarkt met eet- en drankstandjes.

“Het belooft een sfeervolle avond te worden”, zegt Stef Denecker. “Alle muzikanten dragen hun steentje bij aan dit optreden. Het Provens Jeugdorkest, onder leiding van Wouter Caillau, neemt met een 25-tal muzikanten deel aan het optreden. Zij brengen herkenbare en vrolijke muziek. Nieuwe jonge muzikanten spelen samen met jongeren die al wat meer ervaring hebben, maar samen brengen ze een verzorgde presentatie.”

“Het trommelkorps brengt dan weer strakke ritmes, maar ook verrassende nummers. Zij repeteren wekelijks, onder leiding van Matthias Peperstraete. De harmonie staat voor dit optreden met een 55-tal muzikanten op het podium. Zij brengen een aantal kerstpareltjes die je doen denken aan filmfragmenten, dansmoves en historische gebeurtenissen. Dirigent Lorenzo Tuytens slaagt er telkens in om zijn muzikanten uit te dagen en het publiek te laten genieten.”

Afsluit jubileumjaar

“We sluiten de avond af met een gezellige kerstmarkt. Dit gaat door in openlucht, maar we voorzien de bezoekers van de nodige eet- en drankstandjes: van warme wafels en warme chocomelk, tot jenever, Hasseltse koffie en hotdogs. Dit optreden en de kerstmarkt is meteen het laatste onderdeel van ons jubileumjaar. We blikken uiterst tevreden terug op alle activiteiten. Het was alleszins een rijk gevuld activiteitenjaar, en dit optreden is de kerst op de taart”, voegt Stef Denecker er nog aan toe. (CB)