Harelbeekse band Ocean Dust breekt lans voor cosplay: “Begrip zal uiteindelijk tot acceptatie leiden”

Ocean Dust, een band met leden uit Harelbeke en Izegem en een sound die zich situeert tussen indiepop en dance, besloot bij zijn nieuwste single ‘Two-Faced Girl’, die op het New Yorkse label Boosted Entertainment uitgebracht werd, een videoclip te maken. “In de clip spelen we met de verschillen tussen je ‘echte’ zelf en je cosplay-identiteit. Want, dat is nu net waar het om gaat: identiteit”, klinkt het.

Cosplay wordt alsmaar populairder, maar toch blijft het voor het grote publiek een vreemd gegeven. De leden van de Harelbeekse band Ocean Dust maakten een videoreeks waarin ze een kijkje nemen achter het spreekwoordelijke masker. “Voor het grote publiek betekent cosplay je verkleden in gekke kostuums. Het is kleurrijk, mooi om te zien, maar ook vreemd, want het zijn toch volwassen mensen. Voor de videoclip kozen we het thema cosplay. Onze drummer, Sander Naert, is ook fotograaf en doet wel vaker cosplay-fotoshoots”, vertelt zanger en gitarist Rutger Azou.

“Het nummer gaat over een relatiebreuk met een meisje dat twee gezichten blijkt te hebben, iemand die op publiekelijk en privévlak heel verschillend is. Sander legde al snel het verband tussen deze thematiek en cosplay waar mensen zichzelf ook verscheidene identiteiten aanmeten. In de clip, die opgenomen werd in DVG-Club van Sarah Noppe in de LandMarck-site in Kortrijk, spelen we met de verschillen tussen je ‘echte’ zelf en je cosplay-identiteit. Want, dat is nu net waar het om gaat: identiteit.”

Verhalen

Voor de bandleden de clip opnamen, vroegen ze naar de verhalen van deelnemers in Vlaanderen. “De verhalen waren heel divers, van ontsnappen aan je kleurloze job tot even kunnen wegvluchten van dagelijkse pesterijen”, zegt Bart Soenens. De verhalen waren zo interessant dat Ocean Dust besloot om naast de videoclip ook de verhalen in te blikken.

“De interviews met de cosplayers schetsen een genuanceerd beeld van wat cosplay inhoudt. Het zijn menselijke verhalen, die een veel completer beeld bieden dan wat je in de media ziet. Cosplay komt enkel in het nieuws als het FACTS is en dan staart men zich blind op de kostuums en het uiterlijke vertoon. In onze reeks nemen we een kijkje achter het (figuurlijke) masker en daar zijn mooie verhalen uit voortgekomen. We hopen met de filmpjes meer begrip te creëren waarom mensen aan cosplay doen, want begrip leidt uiteindelijk tot acceptatie”, besluit drummer Sander Naert.

Je kan de videoreeks en -clip bekijken op de Instagrampagina (@oceandustmusic) en het YouTubekanaal van Ocean Dust. Zijn muziek is ook te beluisteren op Spotify.