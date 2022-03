Hardcoreband Five Across pakt uit met plaat én nieuw logo

Hardcoreband Five Across brengt een eerste volwaardige plaat uit: Pollution. Het laatste wapenfeit van de band was de EP ‘In My Head’ van 2014. Acht jaar, enkele ledenwissels en een coronacrisis later is Five Across weer helemaal terug. “Pollution gaat niet alleen over milieuvervuiling, maar is ook een aanklacht tegen de mentale vervuiling en desinformatie van deze tijd”, zegt frontman Jelle Delbeke.

De nieuwe plaat Pollution is nu te horen op alle streamingplatformen en komt ook uit op cd. Het opnameproces heeft door de coronacrisis wel wat voeten in de aarde gehad.

“Normaal zouden we in mei 2020 de studio induiken om alles op te nemen”, begint frontman Jelle Delbeke (36). “Dat is om bekende redenen niet doorgegaan, het was net de eerste lockdown en we mochten helemaal niets doen, zelfs niet repeteren. We hebben onze opnamedagen twee keer verzet maar daarna heb ik het wat opgegeven tot er iets meer perspectief was.”

“Uiteindelijk is de plaat pas in november 2021 opgenomen. We hebben de plaat op vier dagen kunnen inblikken, we hadden immers tijd genoeg gehad om alles goed voor te bereiden en alle nummers waren al lang klaar.”

“Ik denk dat deze plaat beter is dan onze EP, ze klinkt alleszins veel beter en daar heeft de producer veel bij geholpen. Een stom voorbeeld: het voelt voor mij heel onnatuurlijk om in zo’n opnamemicrofoon met een schijf te zingen en de producer had dat door. Die heeft mij dan een micro gegeven die ik kon vasthouden en dat was veel beter voor mij. We mochten ook naar hartenlust instrumenten uitproberen, ik denk dat Jan (Van Den Abeele, de bassist) vier verschillende basgitaren geprobeerd heeft.”

“De naam van de plaat Pollution slaat voor mij op meer dan alleen milieuvervuiling. Ik ben wel relatief milieubewust en probeer dat ook aan mijn kinderen door te geven maar Pollution gaat ook over een bredere, mentale vervuiling in de maatschappij.”

Garnaal als logo

De nieuwe plaat komt ook met een opvallend nieuw logo voor de band: een garnaal. “Dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen grap”, verklaart bassist en grafisch ontwerper Jan Van Den Abeele (40).

“Een van de nummers op de nieuwe plaat heet Little Man en gaat over het feit dat we uiteindelijk allemaal maar kleine mensen zijn, kleine garnalen die beter normaal zouden doen. Dat is een beetje een eigen leven gaan leiden en ik heb voor de grap eens een artwork gemaakt met een garnaal in verwerkt en de rest van de band vond dat eigenlijk heel tof. In metal en hardcore zie je anders alleen maar zwart en doodskoppen en takken, een garnaal springt eruit.”

De band brengt de plaat in eigen beheer uit en is volop bezig om ook een eigen releaseshow op poten te zetten. “We hopen om samen met Headshot, een bevriende hardcore band uit Kortrijk, daar in de streek een releaseshow te spelen. Tom Goeminne van Headshot is een vriend en zingt mee op sommige nummers op de plaat. We hebben zelfs bijna Hans Verbeke van Liar kunnen strikken.”

“Na de releaseshow dromen we nog steeds van Ieperfest of een kleine tournee door België en misschien eens een lang weekend in het buitenland, waarom niet?” (Jonathan Folens)