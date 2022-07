Hans Peter Janssens met solo-cd vol Franse chansons: “Mijn corona-project tussen enkele musicals”

Met ‘Le temps perdu’ heeft de Brugse zanger Hans Peter Janssens zijn eerste solo-cd uit: eigenzinnige covers van Franse chansons. Een muzikale koerswijziging, voor een bariton die jarenlang (hoofd)rollen vertolkte in musicals, onder meer in het befaamde Londense West End.

“Ik noem die cd mijn ‘corona-project’”, glimlacht Bruggeling Hans Peter Janssens (60), die tegenwoordig in Antwerpen woont. Hij leefde en werkte tien jaar in Londen en speelde er in West End de hoofdrol van Valjean in de musical ‘Les Misérables’. Hij vertolkte die rol meer dan duizend keer – acht keer per week moest hij de scène op van het Palace Theatre. Zo werd hij de acteur die deze sterrol het langst onafgebroken zong in Londen.

Het koortje van Zaki

Hoe belandde de zoon van een Brugse schrijnwerker en meubelmaker in het Londense West End? Een tiener die voetballen bij de UEFA-junioren van Club Brugge belangrijker achtte dan wiskunde of blokfluitlessen?

Als kind debuteerde Hans Peter Janssens al op tv, want hij maakte deel uit van het koortje van meester Simoens in een BRT-jeugdprogramma van Zaki: verkleed als engeltje begeleidde hij pianist/zanger Johan Stollz bij een kerstliedje. Tijdens zijn laatste twee humaniorajaren in het Brugse Sint-Lodewijkscollege is hij zanglessen beginnen volgen aan het Brugs muziekconservatorium.

Zingen in de garage

“Thuis werd er vaak naar klassieke muziek geluisterd. Mijn oudste zus was een tijdje operazangeres in de studio van de Brusselse Muntschouwbrug. Zelf zong ik in de garage aria’s uit Carmen en Rigoletto”, aldus Hans Peter Janssens, die na zijn middelbaar naar het Gentse Koninklijk Conservatorium trok, waar hij een eerste prijs zang behaalde. Nadien vervolmaakte hij zich in 1990-91 aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen en kon hij ervaring opdoen bij de English Touring Opera.

“De liefde voor de musical ontstond tijdens een uitwisselingsproject met een muziekschool uit het Amerikaanse Santa Barbara. Bij mijn terugkeer naar België, in 1993, nam ik met succes deel aan de audities voor de musical De man van La Mancha, een productie van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, met Ramses Shaffy in de hoofdrol.” Een jaar later kreeg de Bruggeling zijn eerste hoofdrol, in de musical Chess. En dankzij zijn rol van Valjean in de Nederlandstalige versie van Les Misérables kon hij aan de slag in Londen.

Letterlijk zware rol

“Cameron Mackintosh, de producer van Les Misérables wereldwijd, moet altijd zijn zegen geven over de cast. Na mijn succes in de Vlaamse versie vroeg ik hem op de man af of ik Valjean in West End in het Engels mocht zingen. Na een taaltest kreeg ik die rol in 2000; het is een van de langstlopende musicals in Londen!”

De zware rol – ook letterlijk, want hij moet een medespeler dragen – bezorgde de Bruggeling op den duur rugproblemen. In 2010 keerde Hans Peter Janssens terug naar Vlaanderen om er rollen te vertolken in Vlaamse musicals als Dans der Vampieren, Oliver en Little Mermaid.

De laatste keer dat de Bruggelingen Hans Peter Janssens ‘live’ in actie zagen, was voor een optreden op de Brugse Markt, aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen in 2016.

“En toen kwam corona. Vele kleinere concerten werden verplaatst of afgelast. Het gaf mij de tijd om een intiem project op te zetten, samen met een andere Bruggeling: dirigent en arrangeur Björn Dobbelaere. Ik leerde Björn kennen in West End, waar hij de musicals ‘Les Misérables’ en ‘Phantom of the Opera’ dirigeerde. Tegenwoordig werkt hij vooral in Zweden.”

“We hebben alle twee een voorliefde voor Franse chansons. Al lang speelde het idee om er samen iets rond te doen. Corona gaf ons de tijd om dat project te realiseren. Het is een lowbudgetproductie geworden. Voorlopig wordt het album enkel online verdeeld. De opnames zijn in februari gemaakt. Björn schreef in Londen de arrangementen en is dan naar België gekomen voor de opnames.”

Brel en Gainsbourg

“’Le Temps perdu’ bevat covers van Franse chansons: liedjes van Charles Aznavour, Jacques Brel en Serge Gainsbourg. Het album is pure nostalgie, maar ik geef er natuurlijk mijn eigen draai aan. De arrangementen van Björn zijn zeer intimistisch, ik word enkel begeleid door vier strijkers en een pianiste – Susanna, de vriendin van Björn die indertijd als SuRie Engeland vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.”

“Het is de bedoeling om later een concerttournee te geven. Ondertussen bereid ik ook een kindermusical voor, waarin ik de slechterik Solieri vertolk. Het gaat om de bewerking van een kinderboek van Mark Tijsmans. En tegen het einde van het jaar spelen we een Vlaamse versie van Charlie and the chocolate factory in Antwerpen, Gent en Hasselt”, aldus nog Hans Peter Janssens.