Hans Hanssens viert verjaardag met show en cd

Zanger Hans Hanssens wordt in december 54. Hij viert zijn verjaardag met zijn jaarlijkse verjaardagsshow en met een gloednieuwe cd.

Hans staat ondertussen al 38 jaar op de planken. Ter gelegenheid van zijn verjaardag organiseert hij elk jaar een show waarop hij het podium deelt met tal van andere artiesten. “Dit jaar is Dennie Christian de trekpleister”, vertelt Hans. “De Duitse zanger die ook in het Nederlands zingt, scoorde in het verleden grote hits met onder andere Rosamunde, Besame mucho en Wij zijn twee vrienden. Verder zijn ook de Top Pops van de partij, een meidengroep die hits uit de jaren ‘70 en ‘80 brengt en die ook vaak op Ment TV te zien is. Andere trekpleister is Danny Diëgo, een Nederlandse zanger die almaar populairder wordt in Vlaanderen. Er is ook een travestieshow. Ook Salim Seghers, Francis en Mieke Faber, Louis-Ray, Ever-Lynn, Veronique Ke, Christina Loreena en Geert Denna zijn van de partij.”

Nieuwe nummers

Hans heeft met Verliefd ook een nieuwe cd uit. “Daarop staan 5 nummers, waaronder Klap op mijn kontje”, weet Hans. “Dat nummer werd geschreven door Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham en werd een hit in de versie van Ria Valk. Het nummer kent bijzonder veel bijval en zorgt ook telkens voor heel wat ambiance tijdens optredens. Ik bracht het nummer een tijdje geleden ook als single uit. De 150 exemplaren die ik toen liet persen vlogen op amper 3 optredens de deur uit.” De 36ste verjaardagsshow van Hans Hanssens vindt op zondag 20 november plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein 12. De deuren gaan om 11 uur open, de show start om 14 uur. “Er is ook mogelijkheid om ‘s middags iets te eten”, aldus Hans. “Ik sta zelf met de hulp van een aantal vrijwilligers achter de kookpotten. Er is keuze uit een halve kip, een preparéschotel of frituursnacks, vergezeld van kroketjes en groentjes. Er is ook een dessert voorzien, terwijl iedereen ook gratis mijn nieuwe cd mee naar huis krijgt. Kaarten voor de show en maaltijd kosten 30 euro. Kinderen betalen voor de show, frikandellen en kroketjes en een dessert 10 euro. Wie mee wil aanschuiven voor de maaltijd, dient vooraf te reserveren Wie enkel de show wil meemaken, krijgt een dessert en een cd en betaalt daarvoor 23 euro.” (BCH)

Meer info en reservatie: 0475 20 95 07 of 051 56 69 94.