Guy Swinnen Band komt op donderdag 27 oktober naar oc De Troubadour Bissegem

Belgisch rockicoon/frontman van The Scabs Guy Swinnen (62) geeft een concert op donderdag 27 oktober in het ontmoetingscentrum van Bissegem met zijn groep de Guy Swinnen Band.

Na alle akoestische omzwervingen, ingetogen projecten of tributes aan grootheden, keert hij zo terug naar zijn oude liefde, de rock & roll. Tijdens corona was de honger groot om opnieuw op een podium te staan. In plaats van terug te grijpen naar zijn oude liedjes, zette Guy zich aan het schrijven. Het resultaat zijn tien oerdegelijke, stevige gitaarsongs. Het is geen hippe, licht verteerbare huppelpop, maar wel op oude leest geschoeide songs waarin teksten niet altijd even vrijblijvend zijn. “We leven per slot van rekening niet in eenvoudige tijden”, aldus Swinnen.

Clubtour

Guy Swinnen Band gaat op clubtour: Rock Ain’t Dead. De nieuwe songs sluiten perfect aan bij het vroegere werk, dat uiteraard tijdens deze clubtour ook aan bod zal komen. Tijdens het eerste deel van het concert wordt de nieuwe plaat voorgesteld, in het tweede deel spelen ze een mix van Scabs-classics. “Het uitgangspunt was ook dat de songs zich moesten lenen om live op een festival te spelen”, besluit Swinnen. Met deze show bewijst hij met zijn Guy Swinnen Band dat rock nog lang niet dood is! (CH)