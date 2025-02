Guido Belcanto, Merol en Augustijn op festival Dranouter

Het West-Vlaamse Festival Dranouter heeft vrijdag enkele nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Onder meer Guido Belcanto, Merol en Augustijn (Vermandere) krijgen een plekje op de affiche. Eerder werden al namen als The Haunted Youth, Bear’s Den en Tom Walker aangekondigd.

Festival Dranouter kondigde ook enkele namen aan van folkbands. Zo kunnen festivalgangers zich verwachten aan elektrofolk van Gnoss, de Canadese cowboyband The Dead South en folky americana van The East Pointers. Maar ook optredens van Guido Belcanto, Merol, Johan Verminnen en Augustijn staan op het programma.

De organisatie laat intussen ook weten dat de ‘early bird-actie’, de laatste grote ticketactie voor Festival Dranouter 2025, is afgelopen. “Die liep even goed als vorig jaar, toen Festival Dranouter voor het eerst uitverkocht was in voorverkoop”, klinkt het. Nu zijn ook dagtickets en tweedaagse tickets beschikbaar online.

Festival Dranouter vindt plaats op 1, 2 en 3 augustus aan de voet van de Kemmelberg.