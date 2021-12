Gudrun Verbanck over het Waregems koor Con Cuore dat een Grand Cru-jaar beleeft

Con Cuore Waregem kan terugblikken op een Grand Cru-jaar. Het koor kroonde zich een tijd geleden tot wereldkampioen in de categorie gemengde volwassenenkoren op de World Choir Games. “Het was een fantastische ervaring”, zegt Gudrun Verbanck (48), een van de sterkhouders.

Met Gudrun Verbanck heeft de Waregemse muziekvereniging een professionele muzikante in huis die al 25 jaar als violiste deel uitmaakt van het Symfonieorkest Vlaanderen, een vaste waarde in ons culturele landschap. Daarnaast is ze actief bij diverse kleine ensembles en geeft ze ook vioolles aan het Conservatorium van Kortrijk. Geen wonder dus dat een gesprek met haar bijna volledig over muziek gaat.

Con Cuore bestaat 50 jaar maar van feestelijkheden was er door corona geen sprake. Maken de World Choir Games alles goed?

“Daar zijn we toch heel tevreden mee. Onder leiding van onze dirigent Jan Vuye behaalden we niet alleen goud in de categorie gemengde volwassenenkoren maar ook in de afdeling van de kerkmuziek. Al zijn we daarmee in die tweede categorie geen wereldkampioen geworden. We wonnen al vaker provinciale tornooien, maar wereldkampioen worden is toch van een andere orde.”

“Wie ons eens aan het werk wil zien, kan zeker zondag 10 april 2022 noteren in zijn of haar agenda. Dan brengen we in aanloop naar Pasen de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach in de Sint-Jan de Doperkerk van Beveren-Leie, en dit in samenwerking met het kamerorkest de GeVoelige Snaar. We gaan dat meteen ook in het teken zetten van onze 50ste verjaardag.”

Je vader Erik behoort tot de stichters van Con Cuore Waregem. Stond het in de sterren geschreven dat je er ook ooit deel van zou uitmaken?

“Ik was als kind in elk geval gefascineerd door mijn zingende ouders, want ook mijn moeder heeft haar hele leven bij het koor gezongen. Zelf ben ik nu acht jaar lid. Ik ben pas toegetreden nadat ik een aantal jaren zangles gevolgd heb. Het koor haalt een zeker muzikaal niveau en voor mij was dat belangrijk. Al vind ik het even essentieel dat ik me goed voel in de groep van mensen met wie ik zing.”

Je behoort tot het kransje topmuzikanten die bij het Symfonieorkest Vlaanderen spelen. Hoe is dat als violiste?

“Ik voer de tweede violen aan. Wie tweede viool speelt, moet erg flexibel ingesteld zijn. De tweede violen zijn samen met de altviolen ook de olie die alle onderdelen smeert en die maken dat het geheel goed klinkt. Muzikaal zijn de tweede violen ook enorm belangrijk omdat ze voor de andere kleuren zorgen in een orkest.”

“Wat ik extra aangenaam vind in het Symfonieorkest Vlaanderen is dat ik vanop de eerste rij topsolisten aan het werk kan zien die bij ons uitgenodigd zijn als muzikale gast.”

Kan je nog opkijken naar iemand in de muziekwereld als je zelf al jaren op hoog niveau meedraait?

“Wijlen mijn vioolleraar Philippe Hirschhorn blijft voor mij een voorbeeld. Jammer genoeg is hij jaren geleden op veel te jonge leeftijd overleden. Ik herinner me hem als een erg wijs man en een zeer intelligent muzikant. Ik heb lang geteerd op wat hij mij heeft aangeleerd.”

De culturele sector heeft al hard gevloekt met die coronamaatregelen. Hoe bekijk jij het allemaal?

“Het is verschrikkelijk. Met het Symfonieorkest Vlaanderen keken we begin deze maand plots weer tegen een lege kalender aan. Ook in het koor liggen de wekelijkse repetities opnieuw stil. Ik heb het daar bijzonder lastig mee.”

Jouw man is ook geschoold muzikant. Mag ik aannemen dat jullie twee kinderen in het muzikale spoor van hun ouders zijn gestapt?

“Dat is in elk geval niet zo op professioneel gebied. Ze hebben allebei muziekschool gevolgd en hebben elk een instrument aangeleerd maar op studievlak zijn ze een andere richting uitgegaan die niets met muziek te maken heeft.”

Het moet echt niet altijd om muziek draaien in mijn leven

“Mijn dochter voelde zich daar op zeker ogenblik toch een beetje schuldig over en vroeg me ooit of ik het niet erg vond dat ze geen muzikante zou worden zoals ik. Ik heb haar geantwoord dat ze vooral moest doen wat ze graag wil doen en dat de rest van geen belang is. Bovendien is het ook niet langer evident om aan de slag te gaan in een professioneel orkest. Ook elders in de sector liggen de jobs niet voor het rapen.”

Kan jij als klassiek geschoolde muzikante ook wel eens genieten van popmuziek?

“Ik luister vaak naar Klara maar ik schakel ook wel geregeld over op Radio 1. Ik krijg dan toch wel eens iets te horen dat ik best wel weet te waarderen. Artiesten als Selah Sue of Piet Goddaer van Ozark Henry bijvoorbeeld vind ik best wel goede zangers.”

Is er leven naast de muziek?

“Dat is heel zeker zo. Zo zou ik het niet kunnen missen om in mijn volkstuintje te werken, doe ik graag aan sport en vind ik het van groot belang om mijn sociale contacten te onderhouden. Het moet echt niet altijd om muziek draaien.”