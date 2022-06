Groene 62 start drukke zomer met Rocktopus in Gistel

Enkele honderden muziekliefhebbers verzamelen op zaterdag 25 juni op de weide van Wim Matthys op het einde van de Zomerloosstraat in Gistel voor een nieuwe uitgave van het festival Rocktopus. Na een geslaagde comedyavond met Freddy De Vadder is het tijd voor het grote werk. “Onze tent kan tot 500 bezoekers verwelkomen. Maar we willen niet groeien om te groeien: het moet gezellig blijven.”

De zomer van Rocktopus zit aardig vol. Nooit eerder plande de organiserende vzw Groene 62 zóveel activiteiten. Alles begon vorige zondag al met de passage van komiek Freddy De Vadder, zaterdag staat het bekende festival Rocktopus gepland – intussen al editie nummer zeven.

Zes bands

“Door corona moest het festival eventjes in de koelkast. Vorig jaar konden we gelukkig wel nog een comedyavond en het Europees kampioenschap voetbal op groot scherm tonen”, zegt Bart Lauwers van Groene 62.

“We zijn uiteraard in onze nopjes om opnieuw met het festival te kunnen uitpakken. Zes bands staan op het podium. Daarbij onder meer bands van eigen bodem Liquid Molly (die in de prijzen viel op muziekwedstrijd SoundTrack, red.) en Innertide, die recent een try-out speelde in de lokale horecazaak Teas & Bees in de Stationsstraat. Second Opinion, Robert, Mise en Scene en Checkpoint Charlie vervolledigen de affiche.”

Festivalbier Rocktopusje

“Het leuke is dat er verschillende genres aan bod komen. Tussen de optredens door loopt de groep Floaters te midden van het publiek, met blaasinstrumenten en trommels in de aanslag.” Dj’s Siquid en Jarne & Maxim leggen ook de betere platen op. Het feest start al vanaf 15.30 uur.

“De bezoekers kunnen ook rekenen op tal van lekkers, cocktails en verschillende bieren, waaronder die van de Bère Brouwers. Zij maakten voor ons met Rocktopusje een eigen festivalbier”, gaat Bart verder.

Afwasstraat

“Hoeveel volk we verwachten? Elk jaar ontvangen we tussen de 300 en 400 bezoekers. In principe kan onze tent 500 personen aan, maar we willen niet zomaar groeien om te groeien. Er moet voor de bezoekers plaats genoeg zijn en de aangename, gemoedelijke sfeer blijft belangrijk.” Rocktopus trekt ook de duurzame kaart met herbruikbare bekers en een afwasstraat.

Maar er is meer. De dames en heren van Rocktopus – die een vrijwilligerswerking van een goeie vijftig koppen telt – wisten ook Get Ready te strikken voor een show op vrijdag 1 juli om 21 uur. De band Marine V verzorgt het voorprogramma, dj Jellousy tekent eveneens present.

Springkastelenfestival

Op zondag 3 juli vanaf 12 uur is er dan weer een springkastelenfestival. “Meer dan 25 springkastelen worden dan opgebouwd. Het is de eerste keer dat we zoveel evenementen organiseren op een en dezelfde locatie. Er kruipt heel wat tijd in het opzetten van de festivaltent en de infrastructuur – koelkasten, tafels, stoelen, de bar en ga zo maar door. Eigenlijk is het zonde om al dat harde opbouwwerk niet nog meer in te zetten. Daarom dus dat we activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren, van comedy over muziek tot kinderplezier.”

Alle evenementen vinden plaats op de weide van landbouwer en eeuwige sympathisant Wim Matthys op het einde van de Zomerloosstraat. (Timmy Van Assche)